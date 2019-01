SKY PRESENTA "EL MILAGRO" de Niccolò Ammaniti

Desde las primeras páginas del guión, Sole Pietromarchi ya estaba viviendo una situación muy complicada y en su forma de moverse, en sus acciones, se refleja. Niccolò escribió el personaje de la primera dama de una forma muy concreta, muy clara, con mucho detalle y yo me ceñí a su manera de sentirlo y que había tenido de plasmarlo en las páginas. Me he metido tanto en el papel que siempre digo que no me sorprendería que tocarán el timbre y fuera Sole para darme las gracias por haber interpretado su papel porque para mí ella es un personaje muy real.