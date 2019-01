Un día más con vida. La guerra tiene rostro humano

Sinópsis:



Interpretación audiovisual del libro homónimo de Kapuscinski. El protagonista se encuentra en Luanda en los albores de la independencia de Angola. Desde allí viajará al frente sur para conocer la guerra de primera mano. En este contexto deberá replantearse su ética profesional, sus sueños y responderse complejas preguntas sobre la labor del periodismo.

Hay algo emocionante, mágico, en que el cine minoritario tenga presencia en las salas. Hemos visto que el documental, actualizado y presentado de modo atractivo, llenaba salas. Hemos visto que la animación adulta, más allá del mundo del superhéroe, es capaz de ocupar su espacio. Al fin y al cabo el ecosistema se enriquece y se beneficia de esta diversidad, dónde tienen cabida otras cosas que no sean acción o comedias románticas. Pero si esto se da en una pequeña ciudad (yo tuve la suerte de ver esta película recientemente en Pamplona), la emoción parece pasar a ser magia. Más aún al darnos cuenta quelleva muchas semanas en cartel.Este trabajo se materializa a caballo entre la animación realista obtenida por rotoscopia, imágenes de archivo y entrevistas a contemporáneos de Kapuscinski. El formato está a medio camino entre el documental (género en el que Raúl de la Fuente es verdadero maestro) y la novela histórica, al ficcionar los hechos narrados por el protagonista. Y esta combinación de materiales contribuye a reforzar esa sensación de collage y trabajo mixto.La película es un vibrante crisol de sensaciones intensas, el riesgo de muerte inminente, la emoción de estar viviendo acontecimientos históricos... Una de estas sensaciones, que se transmite repetidamente, es la confusão, el caos propio de los cambios convulsos, y consigue transmitirla. Pero al mismo tiempo nos llegan las inquietudes de Kapuscinski sobre el papel del periodista ante un conflicto, la necesidad de tomar partido... Así como nos llegan las de los participantes en la contienda, el futuro tras la independencia, la reconstrucción y la justicia social. Vamos a conocer a personajes peculiares como el comandante Farrusco, paracaidista portugués que se une a los independentistas de Angola, Carlota, guerrillera que moriría durante el conflicto, Artur Queirós, un periodista que reconoce haber tomado partido, luchado con armas y vulnerado toda la ética de su profesión... personajes propios de la confusão reinante.La música de Mikel Salas contribuye con gran pericia a ambientarnos en la época. Pero lo que personalmente me ha llegado de modo especial es el tema Better change your mind de William Onyeabor, artista al que descubrí gracias al sello Luaka Bop Tras su pase por el festival de Cannes , la cinta llegó a la sección Perlak del 66 Festival de Cine de San Sebastián . En éste recibió el Premio del Público. Además de éste, Un día más con vida la ha obtenido varios galardones. Entre ellos ha recibido el Premio a la mejor película de animación en los 31 Premios del Cine europeo y actualmente está nominada en la categoría de animación de los premios Goya Pero hay algo que desdora un poco este trabajo. Kapuscinski se presentaba embellecido en sus libros, había creado un personaje. Y esta película adquiere ese mismo tono, un Kapuscinski inmaculado y heróico. Esto estaría bien si se tratase de una mera adaptación de su libro, pero al incluir testimonios actuales de personajes contemporáneos del protagonista, parece poco razonable no haber dado un mínimo atisbo de visión crítica. Ni una mención a su colaboración con el espionaje polaco. Ni una pregunta sobre sus cuestionables decisiones éticas, los testimonios actuales y el propio desarrollo parecen justificar que el periodismo ha de tomar partido más allá de informar. Pero entonces, si aceptamos que Kapuscinski al menos omitía lo que le parecía inconveniente, ¿por qué es confiable el resto de su trabajo?Tampoco hay ninguna una mención de cómo veían el conflicto los partidarios de UNITA o del FNLA, ni un mínimo contexto sobre su oposición al MPLA, ni los elementos étnicos y tribales que contribuyeron a gestar estos grupos. Conviene recordar que el FNLA comenzó buscando la independencia de su región de origen. Lo poco que vemos de la oposición autóctona son personajes anónimos, sin rostro definido. El único miembro de la oposición al MPLA que tiene voz es un niño que cobra por luchar. El único enemigo real es el ejército sudafricano, financiado por EEUU. Esta presentación tan maniquea, tan falta de matices corresponde a un discurso que, sin ánimo de ofender a nadie, se puede calificar cuanto menos de pueril.A pesar de estas reservas, el trabajo es un ejemplo de cine, hay ritmo, personajes definidos, la parte técnica es excelente, la combinación de animación, imagen real y entrevistas a personajes actuales se adecúa perfectamente a la narración , los momentos oníricos/metafóricos nos colocan en otra dimensión... Es un trabajo para disfrutarlo. Puede contemplarse como el punto de vista de algunos en una época muy concreta o incluso como pura ficción. Muy recomendable, especialmente si se llega a ver en sala.