Las herederas. Historia de una independencia

Dos mujeres, que han vivido épocas mejores, se enfrentan a la decadencia económica vendiendo sus propiedades. La situación se complicará cuando la independiente Chiquita sea encarcelada dejando sola a la introvertida Chela.





Estamos ante la Opera prima de Marcelo Martinessi que ha sido acogida con críticas muy positivas. Ha recorrido con éxito el circuito de festivales y en el proceso ha cosechado múltiples premios , entre ellos dos premios en Berlín. También ha recogido algunos específicos de cine LGTB, incluyendo el Sebastiane Latino de 2018 . Pero en mi opinión, la paradoja es que esta película trata menos de una relación homosexual, que es un contexto, y más de una toma de conciencia, de una independencia, de lo que podríamos llamar una floración tardía.Ésta es una película necesariamente íntima, delicada, de gestos y matices. Ésta es una película de planos cortos, miradas, diálogos y silencios. Ésta es una película de actrices. Ésta es, además, una película que supera el test de Bechdel. Y sorprende que su director sea un hombre,tanto por su sensibilidad hacia las mujeres como porque en el reparto no haya prácticamente hombres, y éstos pocos cumplan una función puramente auxiliar. La fotografía acompaña perfectamente la historia, subrayando los estados de ánimo de sus personajes, o quizá de su personaje, de Chela.Chela y Chiquita son pareja de décadas, a pesar de la convención social. Han vivido momentos mejores y viven, especialmente Chela, de recuerdos. Pero al mismo tiempo,van vendiendo sus propiedades y, con ellas, sus recuerdos. A pesar de la situación no renuncian a su posición social, no renuncian a tener una mujer de servicio, no aceptan ayudas económicas de sus amistades. A través de pequeños gestos descubrimos que, mientras Chiquita es socialmente activa, Chela vive casi recluida, a la sombra de la primera. Chela es la señorita, que no ha tenido que enfrentarse al mundo, a la que ha de prepararse la bandeja de un modo muy concreto, a la que no se permite recoger un vaso roto.Pero este estado se rompe cuando Chiquita es encarcelada por los problemas de deudas. Y Chela descubre que, le guste o no, ha de enfrentarse a la realidad. Una vecina le pide que la acerque y al llegar le paga. Es su primer momento de producir algo. Es el momento en que inicia un lento camino hacia la independencia, cuando empieza a tomar decisiones y ser la protagonista de su vida. A pesar de la oposición de Chiquita, que en su voluntad protectora anula a Chela, continúa con este servicio de taxi privado. En sus idas y venidas conocerá a Angy, sensual y atrevida, que le hará replantearse muchas cosas y abrirse más al mundo exterior. El trabajo de Ana Brun es magnífico, dando vida a Chela en este proceso de oruga a mariposa, de flor que brota en invierno.