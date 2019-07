Rutger Hauer (1944-2019)

Tus papeles NO se perderán como lágrimas en la lluvia

Pero creo que la sincera admiración es la mejor despedida así que os dejo esta joya.









Nos deja Rutger Hauer, holandés, políglota, daltónico, militante ambiental y militante contra el SIDA... ¡Ah! También era actor, 172 entradas en IMDB, 4 de ellas aún por estrenar, así lo atestiguan. Nos dejó realmente hace unos días, el 19 de julio, pero su representante lo ha comunicado ahora. A pesar del escándalo que pudiera suponer alguna de sus películas, vivió discretamente en su ámbito privado y así lo ha hecho también a la hora de pasar la última página de su libro.Holandés aventurero, estuvo en la marina mercante y después en el ejército antes de centrarse en la interpretación. Colaboró en varias ocasiones con el también holandés y muy polémico Paul Verhoeven . Con éste realizaría la serie para televisión, y las películasTodos lo recordamos como Roy Batty, el replicante de la maravillosade Ridley Scott. O quizá coPero su reconocimiento como actor llegó con el Globo de oro que recibió por, en la que era un prisionero ruso y la aclamación de la crítica porTrabajador incansable, no hay año que no participara en 5 ó 6 proyectos. Alguien diría que era una especie de Samuel L. Jackson europeo. Su fisionomía le encasilló en papeles de acción como héroe o villano, aunque en su extensa carrera tuvo ocasión de interpretar todo tipo de personajes. Y entre todos ellos es complicado no encontrar alguno en que nos gustase. Aunque para mí hay tres películas que tengo muy presentes,, en la que interpreta a un autoestopista psicópata,, película inspirada por el falso trailer que aparece en, de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino y, una reinterpretación deAunque no queremos caer en el tópico, y ésta no es su mejor escena, no podemos dejar de enlazarla