Secret Obsession, obsesión masculina por una mujer

Sinópsis:

Cuando Jennifer se despierta con amnesia tras un brutal ataque, su marido se desvive por cuidarla todo el rato. Pero pronto se da cuenta de que aún corre peligro.

Una obsesión, demasiado típica

Una duración apropiada para un producto de consumo rápido

La película, lanzada por Netflix hace apenas una semana, 18 de julio de 2019, tiene muchas ideas positivas, pero acaba convirtiéndose en un thriller al uso, tópico, que uno acaba asociando, inevitablemente, con las películas de sobremesa que en su momento emiten en Tele5 y Antena3, o sea, el típico telefilme para consumir.Aunque la obsesión, la obsesión de un hombre por una mujer, que es lo predominante en la historia, está bien planteada y el aspecto y la voz del psicópata Russell Williams (al que da vida Mike Vogel) son creíbles, el detective está también bien configurado y Jennifer (Brenda Song) tiene las papeletas sobradas para atraer a la cámara y al público, sin embargo al final la película flojea y es fallida, quizá porque recuerda demasiado a demasiados thrillers psicológicos existentes sobre la misma temática.Y desde el primer momento, te hueles por donde va a llevarnos la trama. Eso nunca es aconsejable. La chica que no recuerda nada, un marido demasiado interesado en asegurarse de que su “mujer” no recuerda nada, un detective que no se cree el asunto, una mansión de madera enorme en la que no hay cobertura para el móvil, la silla de ruedas, el impedimento a la hora de caminar de Jennifer, todo, se ha visto ya muchas veces.De todas formas, hay cosas mucho peores que Secret Obsession y el suspense siempre es bienvenido (lo digo a nivel personal). Y también, digámoslo claro, uno tiene ganas de ver cómo finaliza el esposo obsesivo con la mujer, quién será el que le ponga el cascabel al gato y cómo se las arreglara esta joven sola, en silla de ruedas y amnésica para librarse del loco asesino que la tiene casi secuestrada.