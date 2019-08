'El guión', de Robert McKee

Acabo de terminar este magnífico libro del reconocido Robert McKee , gurú del guión. No es un libro nuevo, pues se editó en 1997 por primera vez en Estados Unidos. Pero desde entonces en EE.UU. se ha reeditado o reimpreso 19 veces y en Reino Unido 14. Mi edición es la décimo cuarta en español.A Mckee se le ha reprochado que es un profesor con relativamente poca experiencia práctica. Su carrera ha sido como revisor de guiones pero ha vendido relativamente pocos guiones. Y de éstos sólo alguno ha llegado a la pequeña pantalla en forma de capítulo de serie televisiva. Pero su libro es una referencia en diversas escuelas de cine y entre sus alumnos figuran grandes directores. Por otro lado, distintas productoras envían regularmente a sus escritores a los seminarios de McKee.McKee aparece nombrado a través de su libro en el comicde Joann Sfar. También es un personaje endirigida por Spike Jonze y con guión de Charlie Kaufman. Su papel fue interpretado por Brian Cox por elección del propio McKee..No voy a hacer un análisis de libro ni de los conceptos que expone. Sólo diré que es bastante denso, que requiere concentración y haber visto bastante cine de distintas épocas y géneros. Pero sinceramente, si al lector le gusta el cine, que no pierda la ocasión de leer este libro. Creo que cambiará su modo de entender las historias, las escenas, los personajes y las películas en su conjunto. Es un viaje que merece la pena.Tengo una anécdota sobre el mío. He de confesar yo lo he estado leyendo en paradas de autobús y esperas en distintos lugares. Mi ejemplar es un regalo de mi hermana, adquirido en la tienda que la Casa del Libro tiene en San Sebastián tiene . Unos días después, lo llevaba conmigo en la sede donostiarra de FNAC en el que estaba comprando unos discos. Y al pasar por caja, leyeron el código de barras y me cobraron de nuevo el libro. Aunque me devolvieron el dinero, la cara de la persona que me atendió era un poema. Fue una situación muy graciosa.