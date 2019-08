Ocho maneras de encontrarte contigo mismo

Feliz Día de tu Muerte 2, Nosotros, Avengers: Endgame y próximamente las películas de Terminator: Destino Oscuro o Géminis … este año está siendo especialmente prolífico en encuentros de personajes consigo mismos de las formas mas variadas y mediante los procedimientos o explicaciones mas variopintos. Ciertamente este recurso tan desconcertante y curioso ha sido utilizado desde siempre y no solo por el cine. Ya desde la antigüedad muchas obras clásicas de teatro recurren a este fenómeno en sus tragicomedias. En la literatura del siglo XIX también lo vemos en autores como Dostoievski, y los relatos de E.T.A. Hoffman y Edgar Allan Poe. Sin embargo en este artículo nos circunscribiremos al cine. Haremos un repaso de todas esas formas y circunstancias que la industria ha utilizado para justificar ese curioso encuentro contigo mismo.

El tema de la robótica cada vez está más avanzada y ya se ven prototipos hiperrealistas con facciones y expresiones humanas. Pero, como siempre, la ciencia ficción va muy por delante. Esta variante siempre está asociada a películas de acción. Laes claro ejemplo de máquina con aspecto humano que este mismo año estrena su sexta entrega en lo que es el regreso a la saga de su creador, James Cameron que nos atemorizo con este tema allá por 1984. Pero nuestro amigo Bruce Willis también tuvo su doble robótico en la película, 2009) y no olvidemos los androides de lacomo Ash (Ian Holm en, 1979) Bishop (Lance Henriksen en, 1986) o David (Michael Fassbender). Este último incluso le vemos enfrentarse a Walter otra versión actualizada de sí mismo en2017)… por no meternos en sagas bizarras de serie B de los ’80 y ’90 de profesores ciborgs y demás esperpentos

Relacionado con este asunto tenemos la famosa paradoja del abuelo en el que si viajas en el tiempo y matas a tu abuelo tú no naces y no puedes viajar en el tiempo. Este concepto se puede ver en películas como Donnie Darko (Richard Kenny, 2001) o las múltiples versiones de La Máquina del Tiempo inspiradas en la novela de H. G. Wells de 1895 (la última es de Simon Wells 2002 ).

Con respecto al tema de la bilocación que nos ocupa, también hay varias teorías. Está la de que la misma materia no puede ocupar dos espacios diferentes por lo que esta tenderá a fusionarse o incluso destruirse. Es lo que plantea películas como, 1994) o(2014). O no pasar nada como en(1989)… y la mayoría de películas de esta temática.

Por último mencionar el tema del multiverso. Es la teoría de que los cambios que haga el viajero del tiempo no tienen por qué cambiar nada de su línea temporal sino que crea otra distinta. Eso solucionaría esa paradoja del abuelo antes referida: si matas a tu abuelo tú no dejas de existir. Simplemente has creado otra realidad en la que tú no existes. Es básicamente lo que viene a referir el galimatías explicado por Hulk en, 2019):. Esta es la fórmula más cómoda para los guionistas de ahorrarse quebraderos de cabeza y paradojas temporales aunque para el espectador pueda resultar confuso o contradictorio…