LabMeCrazy! Science Film Festival - Cine y video científico para jóvenes

Este es el programa de actividades de #LabMeCrazy! Science Film Festival. En la web del festival se encuentran los contactos y enlaces para participar en actividades o adquirir entradas.

Martes, 17 de septiembre

11.OO - Por Pamplona de safari: fauna urbana, con Enrique Baquero, zoólogo, profesor de la Universidad de Navarra.





También la ciudad tiene fauna. Algunas especies aprovechan el ambiente creado por los humanos en las ciudades y acaban siendo abundantes. Otras son poco visibles, porque se mueven cuando nosotros estamos descansando, o porque son pequeñas y se ocultan. En este paseo se presentarán también las actuaciones posibles para que la biodiversidad sea mayor en las ciudades.





19.30 - Museo Universidad de Navarra. Proyección de 700 Sharks (700 Tiburones, V.O subtitulada). Francia, 92 min, 2018. Le Cinquième Rêve.









Siempre se ha dicho que el tiburón es un lobo solitario, que caza solo. Pero las últimas investigaciones revelan que los tiburones cazan en manada.





Acompaña a 5 de los mejores científicos marinos para descubrir los misterios que esconde un grupo de 700 tiburones, el más grande del mundo.





Videoconferencia con Laurent Ballesta, director de la expedición científica del documental.

Modera: Arturo Ariño, biólogo, profesor de la Universidad de Navarra.

Miércoles, 18 de septiembre

19.30 - Museo Universidad de Navarra. Proyección de The Sun – Inferno in the Sky (El Sol – infierno en el cielo, V.O. subtitulada). Austria, 50 min, 2018. Terra Mater Factual Studios.









23 de julio de 2012: el sol está ardiendo, enviando luz y calor a la Tierra. Nada fuera de lo normal. Pero, de repente, el infierno se desata... Una colosal nube de materia es arrojada al espacio. ¿Podría una tremenda tormenta solar dirigirse a nuestro planeta? Descubre las últimas investigaciones sobre la estrella que nos da vida.





Coloquio con Fernando Jaúregui, astrofísico.

Modera: Javier Armentia, astrofísico, director del Planetario de Pamplona.





21.30 - El cielo a tu medida, con Javier Armentia, astrofísico, director del Planetario de Pamplona.





Tras la proyección del documental The Sun – Inferno in the Sky, el cuerpo te pide levantar los ojos al cielo nocturno. ¿Qué misterios alberga? Son muchos y variados. Comenzando por Júpiter y Saturno, acabaremos viendo el corazón de nuestra galaxia.

Jueves, 19 de septiembre

17.30 - Fósiles de barrio, con Rubén Alonso, experto en fósiles.





Las ciudades modernas son auténticos museos de Geología debido a la gran variedad de piedras de construcción utilizadas en pavimentos, fachadas y otras construcciones con las que nos cruzamos a diario. Muchas de estas piedras de construcción contienen fósiles que son testigos de la evolución de la vida en la Tierra durante los últimos millones de años.





En esta ruta descubriremos los fósiles urbanos que se esconden en las calles de Pamplona, desde las galerías fósiles de la piedra del vecino monte San Cristóbal hasta los arrecifes marinos traídos de canteras más alejadas.





19.30 - Museo Universidad de Navarra. Proyección de: One Day in the Life of Earth (24 horas en la Tierra, V.O. subtitulada). Reino Unido, 44 min x 2 capítulos, 2018. YAP Films y Glue Screen.









Tenemos la falsa impresión de que nuestro planeta cambia muy lentamente y que se precisan millones de años para poder apreciar esas alteraciones.





Gracias a los últimos avances científicos podremos ver los movimientos que ser producen en nuestro planeta en un solo día: se mueve, respira y crece ante nosotros. Cada minuto surgen nuevos territorios, cada hora toneladas de roca llegan desde el espacio y en el ocaso una nube de polvo procedente del Sahara fertiliza el Amazonas. Mientras todo eso sucede, el polo norte se mueve 150 metros. Científicos y exploradores nos muestran la personalidad de la Tierra y nos descubren por qué cada mañana nos despertamos en un planeta diferente.





Coloquio con Ignacio Oficialdegui, biólogo y explorador.

Modera: María Iraburu, vicerrectora de la Universidad de Navarra.

Viernes, 20 de septiembre

19.30 - Museo Universidad de Navarra . Gala de entrega de premios y proyección de película ganadora.





En este acto presentado por América Valenzuela se revelarán los ganadores en las distintas categorías del festival. También se otorgará el premio Pasión por la ciencia al científico Francis Mojica, uno de los padres de la técnica CRISPR. Y, como colofón, se proyectará el documental ganador del festival.









Para seguirlo: