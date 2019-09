Mr. Robot. Una serie con alma cinematográfica

El próximo 4 de octubre llegará a España la cuarta y última temporada de ‘Mr. Robot’ a Movistar+ Series como conclusión de la odisea digital de Elliot Alderson contra los gerifaltes que mueven los hilos de la sociedad.

No suele ser habitual que elde una serie esté tan involucrado en su producto como lo está. El, no solo es el creador y productor de la serie sino que también ha dirigido gran parte de los episodios de las tres temporadas que lleva la serie. Pero todo tiene su explicación: Esmail originariamente concibiócomo un largometraje pero a medida que escribía el guion se dio cuenta que el material daría mejor resultado como serie de televisión. Lo que inicialmente sería el final del primer acto, se convertiría en el final de la primera temporada. La serie fue un éxito en crítica y audiencia y daría para otras dos temporadas más. Esta visión cinematográfica ha hecho que cada temporada tenga escasos 10 o 12 episodios y es comprensible que esta cuarta temporada sea la última.

‘Desde el primer día, he estado avanzando hacia una conclusión, y con la llegada de la próxima temporada del ‘Mr. Robot’ he decidido que la conclusión finalmente está aquí. Todos en el equipo creativo, incluidas las personas increíbles de USA y UCP, no querían decir adiós, pero respetamos mucho la historia de Elliot y hubiera sido injusto alargarla. Por lo tanto, la cuarta temporada servirá como el capítulo final de la historia del ‘Mr. Robot’. Así de claro ha sido Esmail al respecto.