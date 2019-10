Estreno en DVD y Blu-Ray de X-Men: Fénix Oscura. Sophie Turner. de Juegos de Tronos a X- Men

El pasado 9 de octubre se estrenó en el mercado doméstico la última entrega de la saga mutante con el sello de Fox de forma independiente X-Men: Fénix Oscura. Por ello hacemos un repaso a su principal protagonista Sophie Turner que a su temprana edad va labrándose un futuro profesional en la industria cinematográfica.

El proyecto de mostrar la historia de cómo Jean Grey acaba convertida en la villana Fénix no es nueva. Ya se llevó como subtrama en(Brett Ratner, 2006). Aquella película supuso el fin de la primera trilogía de los X-Men al no ver cubiertas las expectativas del estudio y ver como la crítica y taquilla le daba la espalda. En aquella película la responsabilidad caía en Framke Janssen que interpretó a Jean Grey como buenamente pudo en un guion en el que ella no era la protagonista. Sin embargo en esta ocasión todo el peso de la película cae sobre el personaje. Era la oportunidad de lucimiento de Sophie Turner la nueva actriz que ya encarnó a la telépata en(Brian Singer, 2016). Sin embargo la gloria no le ha llegado a esta película que se perfilaba como el final de un ciclo para los mutantes antes de ser introducidos en el Universo Cinematográfico de Marvel tras la compra de Fox. La película no es tan mala como se pretende decir y es injusto el maltrato recibido por crítica y taquilla pero si es verdad que no es el cierre que la saga mutante se merece. También es verdad que no lo pretendía. Al contrario, se pensaba que fuera el inicio de otra trilogía planes que, con la compra de Marvel, se vieron frustrados.