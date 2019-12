El futuro de Blade Runner se hace presente

Por último quería dar mi opinión sobre el tan traído debate de si Deckard es o no replicante. Si. Ya sé que me vais a decir que el propio Ridley Scott ha declarado que lo es. Pero yo no lo veo tan claro. Precisamente su segunda parte en el que se le ve anciano ratifica mi postura de que es humano. Me explico. Para que fuera un replicante estamos hablando de que en la época en la que se crearon replicantes como los que da caza estos tienen una esperanza de vida acortada, él no solo no tiene esa limitación sino que envejece ¿es acaso una versión mejorada? Pues no salió muy bien parada cuando, primeramente, es derrotado por Leon y luego, en el propio salto de edificios del final, una “versión anterior suya” salta sin ningún problema y el casi se cae. Pero avancemos en mi reflexión: ¿Por qué crearle? Y lo que es mas ¿es el único? Y ¿por qué su compañero no le detiene? ¿Es un experimento de usar un replicante para cazar replicantes? O, como insinúan en la segunda parte, ¿él y Rachael fueron concebidos con la misión última de procrear y crear vida? en cuyo caso ¿Por qué se ve como aberración? Son muchas cuestiones cuyas respuestas no las veo concluyentes como para afirmar que Deckard sea replicante. Aunque ¿Quién soy yo para cuestionar a Ridley Scott? Que el lector saque sus propias conclusiones.