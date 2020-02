Gala de los Oscars 2020: Parásitos conquista Hollywood

El Irlandés, 1917, Joker Y Érase Una Vez… En Hollywood. Sin embargo, la academia se salió por la tangente y dio como gran ganadora a Parásitos que se llevó 4 estatuillas entre ellas las de Mejor Director para Bong Jooh-Ho y el máximo galardón: Mejor Película. Por su parte, 1917 se llevó 3 premios (Mejores Efectos Especiales, Mejor Fotografía y Mejor Sonido) y con 2 quedaron Joker (Mejor Actor Principal y Mejor Banda Sonora), Érase una vez… en Hollywood (Mejor Actor De Reparto Y Mejor Diseño de Producción) y también con 2 se introduce en el podio Le Mans 66 (Mejor Edición de Sonido y Mejor Montaje). La derrotada en este certamen han sido El Irlandés que se fue de vacío, así como la presencial española. Pero empecemos con todo lo que ha dado de si esta gala de los Óscar que pasará a la historia por su aperturismo e internacionalización al dar el premio a la mejor película a una de habla no inglesa. El pasado domingo 9 de febrero se entregaron en el Dolby Teathe de los Ángeles la 92 edición de la gala de los Óscar. Cuatro eran las favoritas:. Sin embargo, la academia se salió por la tangente y dio como gran ganadora aque se llevó 4 estatuillas entre ellas las de Mejor Director para Bong Jooh-Ho y el máximo galardón: Mejor Película. Por su parte, 1917 se llevó 3 premios) y con 2 quedaron Joker (), Érase una vez… en Hollywood () y también con 2 se introduce en el podio). La derrotada en este certamen han sido El Irlandés que se fue de vacío, así como la presencial española. Pero empecemos con todo lo que ha dado de si esta gala de los Óscar que pasará a la historia por su aperturismo e internacionalización al dar el premio a la mejor película a una de habla no inglesa.









La gala empezó como no podía ser de otra forma: con un potente animado y representativo musical a cargo de Janelle Monae y Billy Porter donde se hacían alusiones a las nominadas e incluso a olvidadas como primera reivindicación de la noche. Pero no sería la única. Esta gala, como la del año pasado no ha tenido presentador explicito, pero eso no ha supuesto que los asistentes tuvieran su dosis de humor mordaz a cargo de Steve Martin y Chris Rock con un irónico diálogo inicial haciendo un repaso a todos los asistentes… y mencionando la primera de las grandes críticas a la academia: 'entre los nominados falta algo: faltan vaginas'. Los cómicos también tuvieron una puya ante la falta de nominaciones de gente afroamericana: 'la ceremonia se viene dando desde 1928, en aquella época no había nominaciones de gente de color. En este certamen hemos mejorado. Tenemos una'. una constante que se repetiría en muchas de las presentadoras y galardonadas y que de seguro para la próxima edición los académicos tomarán nota como la tomaron el año pasado con respecto a las reivindicaciones del black-power (encabezadas por Spike Lee) del anterior.









Mejor Actor de Reparto no trajo sorpresas. Fue para el favorito: Bratt Pitt por Érase una vez… en Hollywood. Todo empezaba de forma previsible y dentro de lo establecido. Nada hacía presagiar lo que iba a ser el desenlace final apuntando a que sería una ceremonia convencional. Pitt, hizo un discurso breve correcto y sin salirse de lo normal con reconocimiento al director de la película que le ha supuesto recibir el premio: ‘Esto tiene que ver con Tarantino, porque la industria del cine sería un lugar horrible sin ti’. El actor, fiel al papel que interpreta en la película, les dedicó el premio a los dobles de actor y, por último, a sus hijos. Arranca la gala con la entrega del primer premio de la noche: El Óscar ano trajo sorpresas. Fue para el favorito:. Todo empezaba de forma previsible y dentro de lo establecido. Nada hacía presagiar lo que iba a ser el desenlace final apuntando a que sería una ceremonia convencional. Pitt, hizo un discurso breve correcto y sin salirse de lo normal con reconocimiento al director de la película que le ha supuesto recibir el premio:. El actor, fiel al papel que interpreta en la película, les dedicó el premio a los dobles de actor y, por último, a sus hijos.





Los siguientes dos premios serían para el mundo de la animación y sería el primer varapalo para la representación española al ver como a su candidata, Klaus, se le escapaba la estatuilla a la Mejor Película De Animación en favor a Toy Story 4 en el que es el décimo premio que recibe Pixar desde que en 2002 se creara esta categoría. Se atisba aquí cierto clientelismo hacia Disney en detrimento de las producciones más modestas (como la española en este caso). En este caso Klaus, que contaba con el aval de haber ganado el premio a mejor película de animación en los Bafta y los Annie era justa merecedora del Óscar. Una pena. En la siguiente categoría, Mejor Cortometraje de Animación, también rezuma cierto aire de cubrir cuota de minoría afroamericana ya que la ganadora, Hair Love, nos narra los problemas de una niña afroamericana en dominar su rebelde pelo.









‘Frozen II’ ya se dejaba intuir ese aire renovador de la academia y aperturismo internacional: la interpretación de la canción nominada ‘Into the Unknown’ fue hecha por otras tantas cantantes en distintos idiomas en deferencia a las distintas versiones de otros países y la labor de doblaje. Incluyendo el anecdótico error de rotular a la intérprete española, Gisela, como que cantaba en ‘Castilian’ y a la cantante mejicana cantando en ‘spanish’. Con la memorable interpretación de la canción deya se dejaba intuir ese aire renovador de la academia y aperturismo internacional: la interpretación de la canción nominadafue hecha por otras tantas cantantes en distintos idiomas en deferencia a las distintas versiones de otros países y la labor de doblaje. Incluyendo el anecdótico error de rotular a la intérprete española, Gisela, como que cantaba en ‘Castilian’ y a la cantante mejicana cantando en ‘spanish’.









Mejor Guion Original para Bong Joon-Ho y Jon Won-Han como primera estatuilla para Parásitos y Mejor Guion Adaptado para Taika Waititi por Jojo Rabbit. Por su parte, el Mejor Cortometraje fue para The Neighbors’ Window'. El siguiente premio fue el de Mejor Diseño De Producción que recayó en Barbara Ling En Érase Una Vez… En Hollywood. Segundo y último Óscar para la película de Tarantino. Sin embargo, no fue tan llamativo el premio como su presentación a cargo de Maya Rudolph y Kristen Wigg. Ambas hicieron una pareja impresionante y han reivindicado que no solo son buenas comediantes, sino también buenas actrices como toque de atención a los directores presentes. Ellas mismas también entregaron el premio a Mejor Vestuario único (y predecible) premio para Mujercitas. Tras ello vendrían los premios aparacomo primera estatuilla paraparaporPor su parte, elfue para. El siguiente premio fue el deque recayó enEn. Segundo y último Óscar para la película de Tarantino. Sin embargo, no fue tan llamativo el premio como su presentación a cargo de. Ambas hicieron una pareja impresionante y han reivindicado que no solo son buenas comediantes, sino también buenas actrices como toque de atención a los directores presentes. Ellas mismas también entregaron el premio aúnico (y predecible) premio para













Mejor Documental fue para su producción American Factory y poco después vio como el premio a Mejor Actriz De Reparto recaería en Laura Dern por su papel en Historia De Un Matrimonio. Para Dern, como Bratt Pitt, era su primer Óscar tras ser los eternos nominados y dedicó el premio a la plataforma streaming por apostar por ella y la película. y se acabó. Netflix no volverá a ver subir al estrado a nadie más relacionado con sus propuestas en lo que se considera un ninguneo de la academia a la plataforma. Lo que parecía un giro a su favor con sus 24 nominaciones se ha quedado en un desprecio absoluto a mayor desgracia de El Irlandés que se fue de vacío. Pero no adelantemos acontecimientos. El siguiente bloque lo inauguraría Chrissy Metz interpretando la emotiva canción nominada a mejor canción: 'I'm Standing with You' de 'Más allá de la esperanza'. Y aquí vendría el escueto y único momento de gloria que recibiría Netflix: elfue para su produccióny poco después vio como el premio arecaería enpor su papel en. Para Dern, como Bratt Pitt, era su primer Óscar tras ser los eternos nominados y dedicó el premio a la plataforma streaming por apostar por ella y la película. y se acabó. Netflix no volverá a ver subir al estrado a nadie más relacionado con sus propuestas en lo que se considera un ninguneo de la academia a la plataforma. Lo que parecía un giro a su favor con sus 24 nominaciones se ha quedado en un desprecio absoluto a mayor desgracia deque se fue de vacío. Pero no adelantemos acontecimientos.













En la gala siempre hay un momento conmemorativo. En esta ocasión fue toda una sorpresa la intervención de Eminem interpretando el tema principal de su película autobiográfica ‘8 Millas’ de la que se cumplen 18 años de su estreno (interpretación que les gustó a todos menos a Scorsese cuya somnolencia no pasó desapercibida a las cámaras). Tras este subidón de adrenalina vendría el turno de los premios técnicos donde se repartirían los premios 1917 y Le Mans 66. Mejor Sonido y Mejor Fotografía para la primera y Mejor Edición De Sonido y Mejor Montaje para la segunda.









1917 que sería entregado tras la interpretación de Cynthia Erivo de la canción nominada ‘'Stand Up' de 'Harriet' que, por su carga emotiva, fue una de las mejores de la noche. El último premio que le sería entregado a la película de Sam Mendes sería el de Mejores Efectos Visuales a cargo de unos hilarantes James Corden y Rebel Wilson vestidos de gatos en clara alusión a una de las películas olvidadas en esta categoría: Cats. Varapalo tan estrepitoso como el de Netflix el que se ha llevado Disney al ver como en esta ocasión ninguna de sus 3 propuestas recibió recompensa. Más doloroso ha sido el caso de Avengers: Endgame que ha sido el mayor bluf de la gala ya desde el momento en el que solo recibió una nominación en la que todos decían que iba a ser la película que arrasara en los Oscar. El premio a Mejor Maquillaje Y Peluquería recaería para la película El Escándalo y para cerrar el bloque se entregó el premio a la recientemente rebautizada categoría a Mejor Película Internacional que, como no podía ser de otra forma, se lo llevaría Parásitos. Nada podía hacer Almodóvar y su Dolor y Gloria ante la abrumadora propuesta surcoreana. Tanto la nominación española como las otras 3 prácticamente fueron meras comparsas para la ganadora. Se para aquí el ritmo ágil de la gala para hacer su aparición David Rubin, presidente de la Academia de Hollywood, para dar paso a Tom Hanks, quien habla de la apertura del próximo museo del cine para diciembre de este mismo año. Aun le quedaría un premio más paraque sería entregado tras la interpretación de Cynthia Erivo de la canción nominada ‘'Stand Up' de 'Harriet' que, por su carga emotiva, fue una de las mejores de la noche. El último premio que le sería entregado a la película de Sam Mendes sería el dea cargo de unos hilarantesvestidos de gatos en clara alusión a una de las películas olvidadas en esta categoría: Cats. Varapalo tan estrepitoso como el de Netflix el que se ha llevado Disney al ver como en esta ocasión ninguna de sus 3 propuestas recibió recompensa. Más doloroso ha sido el caso deque ha sido el mayor bluf de la gala ya desde el momento en el que solo recibió una nominación en la que todos decían que iba a ser la película que arrasara en los Oscar. El premio arecaería para la películay para cerrar el bloque se entregó el premio a la recientemente rebautizada categoría aque, como no podía ser de otra forma, se lo llevaría. Nada podía hacery suante la abrumadora propuesta surcoreana. Tanto la nominación española como las otras 3 prácticamente fueron meras comparsas para la ganadora.













Oscar Honoríficos entregados en la gala paralela de octubre del año pasado para Wes Studi, David Lynch, Geena Davis Y Lina Wertmüller, así como para poder escuchar la última interpretación de las canciones nominadas a los Óscar a cargo de Elton John y su tema 'I'm gonna love me again', de la película 'Rocketman' se llegaba al ecuador de la gala. Una gala que, por ahora, no se esta saliendo de lo convencional ni esta defraudando a las quinielas. Estaba siendo una ceremonia festiva, dinámica, divertida y ágil. Pero ojo, lo mejor estaba por llegar Otro parón para mencionar losentregados en la gala paralela de octubre del año pasado paraasí como para poder escuchar la última interpretación de las canciones nominadas a los Óscar a cargo de Elton John y su tema 'I'm gonna love me again', de la película 'Rocketman' se llegaba al ecuador de la gala. Una gala que, por ahora, no se esta saliendo de lo convencional ni esta defraudando a las quinielas. Estaba siendo una ceremonia festiva, dinámica, divertida y ágil. Pero ojo, lo mejor estaba por llegar

Mejor Banda Sonora cuyas partituras de presentación de las candidatas fue interpretadas bajo la batuta de una directora de orquesta de nuevo reivindicando el mayor papel femenino en el cine y la sociedad. Esta reivindicación quedó redonda cuando, como era de esperar, se llevó el galardón Hildur Gudnadóttir, por la desasosegante partitura de Joker. Por fin, esta película que llevaba toda la gala ausente, se hace oír en el escenario. Y, por supuesto, el Oscar A Mejor Canción era para Elton John para desesperación de Disney que de nuevo sus candidatas caían en el olvido. Noche aciaga para la compañía del ratón. Llegaba el turno de la los Óscar musicales y de nuevo las quinielas acertaban. El primero en darse fue el decuyas partituras de presentación de las candidatas fue interpretadas bajo la batuta de una directora de orquesta de nuevo reivindicando el mayor papel femenino en el cine y la sociedad. Esta reivindicación quedó redonda cuando, como era de esperar, se llevó el galardón, por la desasosegante partitura de. Por fin, esta película que llevaba toda la gala ausente, se hace oír en el escenario. Y, por supuesto, elera parapara desesperación de Disney que de nuevo sus candidatas caían en el olvido. Noche aciaga para la compañía del ratón.













Mejor Director. Quizá Scorsese, que estaba viendo estoico la gala con mirada sería cada vez que se le escapaban uno tras otro todos los Óscares de su película, pensaría que sería su momento. Pero no. Escapándose de los 4 directores de esas 4 candidatas favoritas el nombre del sobre ganador era el de Bong Joon Ho por 'Parásitos'. El coreano, exultante, no salía de su asombro y titubeaba palabras de agradecimiento sin ningún discurso preparado puesto que él ya se veía ganador con los dos premios ya recogidos. y entrabamos en los premios gordos de la noche. Se entregaría el de. Quizá Scorsese, que estaba viendo estoico la gala con mirada sería cada vez que se le escapaban uno tras otro todos los Óscares de su película, pensaría que sería su momento. Pero no. Escapándose de los 4 directores de esas 4 candidatas favoritas el nombre del sobre ganador era el depor 'Parásitos'. El coreano, exultante, no salía de su asombro y titubeaba palabras de agradecimiento sin ningún discurso preparado puesto que él ya se veía ganador con los dos premios ya recogidos.













Quedaban las tres candidaturas principales. Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor película. Pero antes, no podía faltar el In Memoriam esta vez acompañado por la canción Yesterday interpretada por Billie Eilish. Tras el emotivo recuerdo a personalidades como Kirk Douglas, Kobe Bryant o Rutger Hauer entre los más conocidos venia la traca final. Y de nuevo volvemos a lo previsible y esto hizo que la gala perdiera frescura e interés sobre todo porque, al saber el resultado, los propios galardonados tenían un meditado y farragoso discurso preparado. El primero fue Joaquin Phoenix ganador al Mejor Actor por su soberbio papel de Joker. En su discurso Tocó todos los temas: una concienciación ecológica de la sociedad a la que tildó de egocéntrica: ‘Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico, explotando nuestro entorno para nuestro bien’. Pero también tuvo palabras de reconocimiento a quienes apostaron por él a pesar de su fama de actor difícil: ‘He sido bastante granuja a lo largo de toda mi vida, pero me habéis dado una segunda oportunidad y yo creo que esta es nuestra mejor característica, cuando nos apoyamos en otros’. Por último, hizo un sentido homenaje de recuerdo a su hermano. Como dato curioso, mencionar que es el segundo Oscar que se le da a un mismo personaje tras habérselo dado a Heath Ledger en 2008.













Renée Zellweger como Mejor Actriz por su genuino papel en Judy interpretación que es lo único que sustenta la película que en su conjunto roza lo morboso. El premio fue especialmente doloroso para Scarlett Johansson que, después de perder la nominación a mejor actriz secundaria en favor de Laura Dern, vio como de sus dos candidaturas ninguna le reportó ningún premio. Aquí la gala roza lo soporífero cuando la ganadora hace un discurso interminable lleno de reivindicaciones, y eternos agradecimientos. Pero todavía quedaba lo mejor. El segundo y también consabido premio fue paracomopor su genuino papel eninterpretación que es lo único que sustenta la película que en su conjunto roza lo morboso. El premio fue especialmente doloroso paraque, después de perder la nominación a mejor actriz secundaria en favor de Laura Dern, vio como de sus dos candidaturas ninguna le reportó ningún premio. Aquí la gala roza lo soporífero cuando la ganadora hace un discurso interminable lleno de reivindicaciones, y eternos agradecimientos. Pero todavía quedaba lo mejor.





Mejor Película, cuando todas las apuestas daban por ganadora a 1917 el nombre que pronunció Jane Fonda es el de Parásitos. Sorpresón. el teatro estalló en ovaciones cuando todo el equipo coreano tuvo que subir, por cuarta vez, a recoger el máximo galardón. No es cualquier cosa. No es solo un reconocimiento a un cine, el oriental, que casi siempre pasa desapercibido. Esto vas más allá a la tan traída cuota de integración de minorías. Esto es hacer historia dentro de la cinematografía americana. Por primera vez se premia a una película de habla no inglesa como mejor película. Esto ya es un punto de inflexión que supone un aperturismo sin precedentes y abrir una puerta a algo más amplio y grande dentro de la industria del cine: su internacionalización y la caída de limitaciones por idioma, raza, país o género. Un gran paso que nos traerá un nuevo futuro prometedor para el cine. El premio a, cuando todas las apuestas daban por ganadora a 1917 el nombre que pronunció Jane Fonda es el de. Sorpresón. el teatro estalló en ovaciones cuando todo el equipo coreano tuvo que subir, por cuarta vez, a recoger el máximo galardón. No es cualquier cosa. No es solo un reconocimiento a un cine, el oriental, que casi siempre pasa desapercibido. Esto vas más allá a la tan traída cuota de integración de minorías. Esto es hacer historia dentro de la cinematografía americana.. Esto ya es un punto de inflexión que supone un aperturismo sin precedentes y abrir una puerta a algo más amplio y grande dentro de la industria del cine: su internacionalización y la caída de limitaciones por idioma, raza, país o género. Un gran paso que nos traerá un nuevo futuro prometedor para el cine.









Un año más la academia se ha pronunciado con aires de cambios e internacionalización del cine que ha venido claramente representado por la abrumadora victoria de ‘Parásitos’. Y para el resto de propuestas hollywoodienses… reparto de Óscar por igual… salvo para Disney, Netflix y Scorsese que a ellos le has tocado la peor parte. Habrá que esperar a la 93 edición para ver que nos depara la academia y si este nuevo rumbo se afianza o se queda solo en una anécdota como la del famoso fallo en la lectura del ganador del premio a mejor película de 2017 (en la que ‘La La Land’ fue ganadora durante 4 minutos andes de dárselo después a su verdadera propietaria ‘Moonlight’) que también fue recordado, no sin cierto bochorno, en el diálogo inicial de Steve Martin y Chris Rock.





PALMARÉS:





Mejor actor de reparto: Brad Pitt, por Érase una vez en... Hollywood

Mejor película de animación: Toy Story 4

Mejor corto de animación: Hair Love, de Matthew A. Cherry

Mejor guion original: Bong Joon Ho y Han Jin Won, por Parásitos

Mejor guion adaptado: Taika Waititi, por Jojo Rabbit

Mejor corto de ficción: The Neighbors’ Window

Mejor diseño de producción: Barbara Ling, por Érase una vez en... Hollywood

Mejor diseño de vestuario: Jacqueline Durran, por Mujercitas

Mejor documental: American Factory

Mejor corto documental: Learning to Skateboard in a War Zone (If You’re a Girl)

Mejor actriz de reparto: Laura Dern, por Historia de un matrimonio

Mejor edición de sonido: Donald Sylvester, por Le Mans 66

Mejor mezcla de sonido: Mark Taylor y Stuart Wilson, por 1917

Mejor fotografía: Roger Deakins, 1917

Mejor montaje: Michael McCusker y Andrew Buckland, por Le Mans 66

Mejores efectos visuales: 1917

Mejor maquillaje y peluquería: Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker, por El escándalo

Mejor película internacional: Parásitos

Mejor música original: Hildur Gudnadóttir, por Joker

Mejor canción original: I'm gonna love me again, de Elton John en Rocketman

Mejor director: Bong Joon Ho, por Parásitos

Mejor actor: Joaquin Phoenix, por Joker

Mejor actriz: Renee Zellweger, por Judy

Mejor película: Parásitos

Oscar Honoríficos para: Wes Studi, David Lynch y Lina Wertmüller

Premio Humanitario Jean Hersholt: Geena Davis