Nominaciones a los Oscar 2020: Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción

Decir que la música es parte integrante de una película al mismo nivel que el interpretativo o el visual no es para nada una exageración. La música desde siempre ha acompañado al hombre y ha sido motor fundamental de los más vividos sentimientos y emociones. Y si, es que la música mueve pasiones, llega a lo mas profundo de nuestro ser y conmueve nuestra esencia. Muchas veces la música conmueve o aterra o emociona o enaltece mas el animo que las propias imágenes. Es por eso que este premio tiene especia relevancia y muchas veces no se valora como se debiera. De ahí que desde locoporelcine le dediquemos un articulo entero a esta categoría para muchos considerada menor o incluso del apartado técnico.





John Williams, Alexandre Desplat, Thomas Newman o Randy Newman. Y entre todos estos pesos pesados de la orquestación aparece modesta pero pujantemente la islandesa Hildur Gudnadóttir, la “novata” del grupo pero que, a la vez, es la que más premios esta cosechando por su partitura para Joker. Cinco son los candidatos muchos de los cuales viejos conocidos de la academia que aun así esperan su reconocimiento. Son nombres de peso como. Y entre todos estos pesos pesados de la orquestación aparece modesta pero pujantemente la islandesa, la “novata” del grupo pero que, a la vez, es la que más premios esta cosechando por su partitura para Joker.









John Williams es el que más nominaciones lleva en su larga trayectoria como compositor: Esta es su 52 ocasión. Con sus 5 estatuillas en su estantería (por ‘El Violinista en el Tejado’ (1971), ‘Tiburón’ (1975), ‘Star Wars IV: Una Nueva Esperanza’ (1977), ‘E.T. El Extraterrestre’ (1982) Y ‘La Lista De Schindler’ (1993) está consagrado ya como un imprescindible en esta categoría. Aunque esta consagración es un arma de doble filo. Desde 1993 es el eterno nominado, pero sin alcanzar el éxito. ¿Sería merecido que se lo llevara en este certamen en la que nos muestra su última partitura para Star Wars IX: El Ascenso De Skywalker? Siento decir que no. Tal composición no deja de ser un refrito de los temas inolvidables de las otras 8 películas anteriores siendo los temas nuevos bastante planos y pasan desapercibidos. Sin embargo, no nos engañemos, estamos hablando de música de Star Wars y de por si levanta pasiones, quizá por eso se ha colado entre las nominadas, pero no pasará de ahí y si pasara tendría sabor a Oscar Honorífico. John Williams es al siglo XX como Alexandre Desplat es al siglo XXI: Es otro de los compositores fetiche de la academia en lo que se refiere a nominaciones. Esta es ya su undécima nominación contando que en 2015 tuvo una nominación doble siendo ganador en 2 ocasiones por ‘Gran Hotel Budapest’ (2014) ‘La Forma Del Agua‘(2018). Para la propuesta de este certamen, ‘Mujercitas’, recurre a melodías suaves bucólicas y envolvente para transportar al espectador a esa atmosfera romántica de principios de siglo. Sin embargo, su parecido con otras composiciones similares del mismo autor u otros, le resta enteros cara a alzarse triunfadora. Hablemos del más veterano.es el que más nominaciones lleva en su larga trayectoria como compositor: Esta es su 52 ocasión. Con sus 5 estatuillas en su estantería (por ‘está consagrado ya como un imprescindible en esta categoría. Aunque esta consagración es un arma de doble filo. Desde 1993 es el eterno nominado, pero sin alcanzar el éxito. ¿Sería merecido que se lo llevara en este certamen en la que nos muestra su última partitura para? Siento decir que no. Tal composición no deja de ser un refrito de los temas inolvidables de las otras 8 películas anteriores siendo los temas nuevos bastante planos y pasan desapercibidos. Sin embargo, no nos engañemos, estamos hablando de música de Star Wars y de por si levanta pasiones, quizá por eso se ha colado entre las nominadas, pero no pasará de ahí y si pasara tendría sabor a Oscar Honorífico.es al siglo XX comoes al siglo XXI: Es otro de los compositores fetiche de la academia en lo que se refiere a nominaciones. Esta es ya su undécima nominación contando que en 2015 tuvo una nominación doble siendo ganador en 2 ocasiones por ‘. Para la propuesta de este certamen, ‘, recurre a melodías suaves bucólicas y envolvente para transportar al espectador a esa atmosfera romántica de principios de siglo. Sin embargo, su parecido con otras composiciones similares del mismo autor u otros, le resta enteros cara a alzarse triunfadora.









Thomas Newman, por su lado, nos trae ‘1917’ un trabajo convencional que se adapta perfectamente al plano secuencia de Sam Mendes y quizá esa convencionalidad, ese ritmo acelerado para expresar premura o peligrosidad del campo de batalla es tanto la causa de su nominación como su razón por que no pase de ahí a pesar de que para muchos esta podría ser su gran oportunidad de ser, por fin, reconocida su trayectoria ya que sus rivales no son mucho más potentes. El otro es Randy Newman que nos presenta ‘Historia De Un Matrimonio’ una chocante banda sonora de acordes alegres para una historia tan dramática como la que nos cuenta Noah Baumbach y, a no ser que los académicos valoren ese contrapunto tan marcado y como la música pueda llegar a desdramatizar las acciones… el Óscar lo tiene perdido. El apellido Newman lo tenemos en esta ocasión por duplicado:, por su lado, nos trae ‘un trabajo convencional que se adapta perfectamente al plano secuencia de Sam Mendes y quizá esa convencionalidad, ese ritmo acelerado para expresar premura o peligrosidad del campo de batalla es tanto la causa de su nominación como su razón por que no pase de ahí a pesar de que para muchos esta podría ser su gran oportunidad de ser, por fin, reconocida su trayectoria ya que sus rivales no son mucho más potentes. El otro esque nos presenta ‘una chocante banda sonora de acordes alegres para una historia tan dramática como la que nos cuenta Noah Baumbach y, a no ser que los académicos valoren ese contrapunto tan marcado y como la música pueda llegar a desdramatizar las acciones… el Óscar lo tiene perdido.





Hildur Gudnadóttir. Esta compositora ha sabido ganarse a los académicos de los Globo de oro y el Bafta con unos acordes sobrios desagradables y desgarrados para la no menos desgarradora película de ‘Joker’. La caída a la locura de Arthur Fleck, así como la decadente y deshumanizada sociedad de Gotham queda perfectamente reflejada en una partitura dura de oír de tonos graves a veces tristes a veces agresivos… como la propia película. Con este palmarés es muy probable que también se alce con la estatuilla también como forma de alentar y potenciar que haya más compositoras en un campo eminentemente masculino. Y ahora entramos a comentar a 'la novata' y a la vez, la gran favorita por no adelantar ya que ganadora:. Esta compositora ha sabido ganarse a los académicos de los Globo de oro y el Bafta con unos acordes sobrios desagradables y desgarrados para la no menos desgarradora película de ‘La caída a la locura de Arthur Fleck, así como la decadente y deshumanizada sociedad de Gotham queda perfectamente reflejada en una partitura dura de oír de tonos graves a veces tristes a veces agresivos… como la propia película. Con este palmarés es muy probable que también se alce con la estatuilla también como forma de alentar y potenciar que haya más compositoras en un campo eminentemente masculino.





Michael Giacchino con la juguetona música de ‘Jo Jo Rabbit’, Michael Abels por la espeluznante partitura de ‘Nosotros’… o Alan Silvestri por dar un colofón orquestal magistral en ‘Avengers: Endgame’ Fuera se han quedado grandes compositores comocon la juguetona música de ‘por la espeluznante partitura de ‘… opor dar un colofón orquestal magistral en ‘









mejor CANCIÓN de siempre ha sido baluarte de toda la gala y es que siempre ha sido sello identitario las grandes escenografías para mostrar las candidatas en la ceremonia. Aunque si es verdad que, de un tiempo a esta parte, aun con el intento de resucitar ese espíritu musical de la gala, no llega a cuajar. Estamos en tiempos grises para esta categoría. Sin embargo, no deja de aparecer con ritmos y estilo distintos y en ocasiones contrapuntísticos de forma que todos los géneros puedan tener su cuota… así como los propios temas mas representativos del año. Estos son: El apartado dede siempre ha sido baluarte de toda la gala y es que siempre ha sido sello identitario las grandes escenografías para mostrar las candidatas en la ceremonia. Aunque si es verdad que, de un tiempo a esta parte, aun con el intento de resucitar ese espíritu musical de la gala, no llega a cuajar. Estamos en tiempos grises para esta categoría. Sin embargo, no deja de aparecer con ritmos y estilo distintos y en ocasiones contrapuntísticos de forma que todos los géneros puedan tener su cuota… así como los propios temas mas representativos del año. Estos son:





Frozen II’ (quedó fuera de la carrera por el Óscar a mejor película de animación) y así ‘Into the Unknown’ pretende repetir el éxito alcanzado con ‘let it go’. sin embargo, el tema no tiene la misma potencia y suena muy igual al de la primera parte y si a eso le añadimos una competencia mas feroz y que ya fue derrotada en certámenes como los globos de oro, se antoja difícil su reedición como ganadora. Algo parecido le pueda pasar al tema de Randy Newman 'I Can't Let You Throw Yourself Away' para la película ‘Toy Story 4’ con tonos countries, pero ritmo muy repetitivo se antoja complicado que pueda alzarse ganadora. Doble negativa para Newman ya que presumiblemente tampoco se vea recompensado su trabajo a mejor banda sonora original. Disney suele ser una incondicional de esta categoría. Nos aporta en esta edición dos canciones muy distintas. La primera viene a ser una reivindicación de su película ‘(quedó fuera de la carrera por el Óscar a mejor película de animación) y asípretende repetir el éxito alcanzado con ‘let it go’. sin embargo, el tema no tiene la misma potencia y suena muy igual al de la primera parte y si a eso le añadimos una competencia mas feroz y que ya fue derrotada en certámenes como los globos de oro, se antoja difícil su reedición como ganadora. Algo parecido le pueda pasar al tema depara la película ‘con tonos countries, pero ritmo muy repetitivo se antoja complicado que pueda alzarse ganadora. Doble negativa para Newman ya que presumiblemente tampoco se vea recompensado su trabajo a mejor banda sonora original.









Diane Warren es a las canciones lo que John Williams a las bandas sonoras: ambos son incondicionales. En el caso de Warren hablamos de 10 nominaciones sin premiar siendo 'I'm Standing With You', de 'Más Allá De La Esperanza' su undécima participación. Su propuesta es una canción melódica, intimista y con ritmos estilo Góspel que encaja bien en la película cristiana en la que va integrada sin embargo su poca difusión juega en contra de esta candidatura. También lo tiene difícil la propuesta del estilo de ritmo afroamericano que nos trae Cynthia Erivo con la canción 'Stand Up', de 'Harriet'. Una propuesta bien traída para la película que acompaña y unos ritmos sureños de gran ritmo y colorido enfatizado por coros africanos para la ocasión pero que no tiene rival para la favorita es a las canciones lo que John Williams a las bandas sonoras: ambos son incondicionales. En el caso de Warren hablamos de 10 nominaciones sin premiar siendo, desu undécima participación. Su propuesta es una canción melódica, intimista y con ritmos estilo Góspel que encaja bien en la película cristiana en la que va integrada sin embargo su poca difusión juega en contra de esta candidatura. También lo tiene difícil la propuesta del estilo de ritmo afroamericano que nos traecon la canción, de. Una propuesta bien traída para la película que acompaña y unos ritmos sureños de gran ritmo y colorido enfatizado por coros africanos para la ocasión pero que no tiene rival para la favorita





'(I'm Gonna) Love Me Again', de Elton John como tema origina para su autobiografía 'Rocketman'. Aquí el pop-rock ochentero vuelve para traernos un tema animado, alegre y colorista fiel reflejo no solo de la película sino de la propia personalidad de su protagonista. El propio Egerton, el actor que le presta sus facciones es parte fundamental de la canción y teniendo en cuenta que fue la flamante ganadora de del globo de oro no seria de extrañar que repitiera proeza en los 25 años de otro de sus grandes clásicos, el tema principal de 'el rey león'. Esta no es otra que, decomo tema origina para su autobiografía. Aquí el pop-rock ochentero vuelve para traernos un tema animado, alegre y colorista fiel reflejo no solo de la película sino de la propia personalidad de su protagonista. El propio Egerton, el actor que le presta sus facciones es parte fundamental de la canción y teniendo en cuenta que fue la flamante ganadora de del globo de oro no seria de extrañar que repitiera proeza en los 25 años de otro de sus grandes clásicos, el tema principal de'.