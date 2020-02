Nominaciones a los Oscar 2020: mejor película de animación

Empecemos por los valores seguros. Ahí tenemos la presencia de. Una cuarta entrega que de nuevo ha sabido cautivar a un público algo escéptico tras ver el cierre perfecto que supuso la anterior entrega que contemplaba esta película como innecesaria. Pero Pixar lo ha vuelto a hacer y esta vez se ha centrado en darle un cierre aun mejor a su personaje estrella el sheriff Woody que ha pasado de ser el juguete protagonista en manos de Andy a ser un juguete secundario para su nueva niña Boonie. Y justo en este declive se reencuentra con su viejo amor Bo Peep que le mostrará un nuevo mundo de posibilidades. Claramente es una de las favoritas, pero tiene dos rivales fuertes a batir. Por lo pronto la compañía rival, DreamWorks, presentaotro cierre de las aventuras de Hipo y Desdentado y cómo estos dos amigos deben afrontar su destino tras descubrir que hay un mundo oculto de dragones donde también hay más furias nocturnas. Es un final emotivo y perfecto para esta trilogía con unos efectos visuales y realismo paisajista impresionantes que ha visto como en las dos anteriores ocasiones se le ha escapado la estatuilla y que bien se merecería el reconocimiento. Pero es que si hablamos de reconocimiento a todo un recorrido en la animación y sobre todo en la técnicay muchas veces escamoteado hay que referirse a la compañía Laika. Su propuesta de este año es, cuando menos, la más sorprendente:. La compañía se ha caracterizado por traernos siempre mundos oscuros y tenebrosos, pero en esta ocasión nos trae una comedia insólita con el Big Foot como protagonista. Desde luego no es su mejor película. Ahí estuvo tambiénque también fue nominada y vio como se le escapaba el Oscar a favor de. Pero en esta ocasión cuenta con la baza añadida de que, contra todo pronóstico, se llevó eltodo un aval que quizá podría inclinar la balanza a su favor.

Siempre los académicos dejan un apartado en las nominaciones a ese cine minoritario, a producciones independientes o de menor repercusión mediática. Generalmente destinado a películas de animación tradicional o incluso cierta cuota para la animación japonesa con elcomo principal baluarte. Pues bien, en esta edición esa cuota se la ha llevado íntegramentecon sendas propuestas ambas de producción europea.Es una producción francesa, opera prima deque se supo ganar el favor dely se llevó el premio a mejor película independiente en los Premios Annie. La historia llama la atención por lo cuidado del guion donde se nos habla de una mano cercenada en busca de su cuerpo, pero a la vez también es una alegoría a la búsqueda personal de la propia identidad y arraigue. Una historia llena de matices y digna merecedora de estar entre los nominados a pesar de que la propia calidad del dibujo de un aspecto pobre. Pero sin duda una de las apuestas mas reveladoras es la de. Este entrañable cuento navideño que apuesta por la animación tradicional y unos personajes cuidados y adorables además tiene sello español: su director es. No es la primera vez que una producción española se cuela entre los nominados a esta categoría, ahí estuvoen 2011. Pero si se puede decir que esta ocasión tiene posibilidad de dar la sorpresa. Y es que ya se ha llevado ely el Annie a mejor película de animación. Con esta carta de presentación les será difícil a los académicos pasarla por alto. Sin embargo, no nos dejemos llevar por el corazón, la realidad es que generalmente este tipo de nominaciones independientes casi siempre suelen ser relleno por lo que me parece que ni Clapin ni Pablos se llevaran el reconocimiento que se merecen y la disputa estará entre las tres primeras.