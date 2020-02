Nominaciones a los Oscar 2020: Mejor actriz principal

Saoirse Ronan, que interpreta a “Jo”, Josephine March, en la reciente adaptación de Greta Gerwig de Mujercitas. No es la primera vez que se versiona la novela de Louisa May Alcott, pero sin duda es la más fresca y moderna y una de las razones es la irlandesa Saoirse Ronan. Y ya se sabe que el papel de la indomable “Jo” requiere una interpretación enérgica y avispada, con la que Saoirse Ronan ha sorprendido a Hollywood y ha superado con creces las expectativas. El relieve de Katharine Hepburn y Winona Ryder se desmarca como una de las triunfadoras de los Oscars de este año, aunque caben por destacar otras actuaciones. Otro plato fuerte de las nominaciones es, que interpreta a “Jo”, Josephine March, en la reciente adaptación de Greta Gerwig de. No es la primera vez que se versiona la novela de, pero sin duda es la más fresca y moderna y una de las razones es la irlandesa Saoirse Ronan. Y ya se sabe que el papel de la indomable “Jo” requiere una interpretación enérgica y avispada, con la que Saoirse Ronan ha sorprendido a Hollywood y ha superado con creces las expectativas. El relieve de Katharine Hepburn y Winona Ryder se desmarca como una de las triunfadoras de los Oscars de este año, aunque caben por destacar otras actuaciones.





Nominadas al Oscar a Mejor Actriz Principal 2020. Conoceremos la ganadora en la ceremonia de esta noche





A pesar de que la película no ha acabado de convencer a la crítica, hay un acuerdo rotundo en la brillante interpretación de Cynthia Erivo. Convincente y carismática que llena de fuerza al personaje, haciendo justicia a la importante figura de Harriet Tubman. Cynthia Erivo parece apuntar alto en los Oscar de este año, desde sus anteriores papeles, que aun siendo secundarios como en Viudas o Malos tiempos en el Royale, no desaprovechó la escena para mostrar su gran potencial. Esta vez, en Harriet ha estado soberbia y no fuera de extrañar que se llevara la estatuilla.





biopics, Renée Zellweger también despunta en Judy (Rupert Goold), actuación con la que ya ha sido premiada en los Globos de Oro y en los BAFTA, entre otros. Zellweger encarna a la icónica Judy Garland de una manera brillante, sobrepasando un guion muy recurrente de homenaje a una estrella que tiende más al drama morboso que otros puntos más interesantes en contenido. La texana aporta una interpretación potente y emocionante de una famosa en decadencia, el año más difícil de Judy Garland, con la que recupera el interés de la audiencia, tanto del film como de su trayectoria como actriz. Porque hace años que no vemos a René Zellweger en los premios de la Academia como nominada, después del galardón a Mejor Actriz de Reparto 2003 en Cold Mountain (Anthony Minghella). Ahora vuelve a la gran pantalla demostrando otra vez si gran potencial y dinamismo con una faceta diferente. Aunque hablando de





Scarlet Johansson. Netflix apunta alto en sus recientes estrenos e Historia de un Matrimonio (Noah Baumbach) no ha pasado para nada desapercibido, como la actuación de su actriz principal Scarlet Johansson. La actriz ha estado a la altura de lo que la crítica define como un desafío, un relato de monólogos profundos pero a la vez sencillos que requerían un nivel de entrega y desagarre con el que Johansson ha destacado gratamente. Una interpretación apasionada que promete en esta ceremonia de los Oscars, por lo que es la que más se posiciona como ganadora. El resurgimiento de Zellweger puede que se encuentre con la puesta en escena de una solemne





A la izquierda, Lupita Nyong'o (Nosotros), a la derecha, Awkwafina (Farewell)





Cabe destacar las grandes ausencias de esta categoría, ya que las nominaciones no son infinitas. Echamos de menos a Lupita Nyong'o por su papel electrizante en Nosotros (Jordan Peele), pero ha ganado más peso el terror. Como también Awkwafina en su interpretación en Farewell (Lulu Wang), que sí que recibió un Globo de Oro. Ambas, producción y actriz, han sido omitidas de los premios a pesar de ser una comedia emocionante y con el claro potencial de un reparto y una historia de reflexión. Las producciones y actrices menos mainstream suelen destacar en crítica pero no es lo bastante para declinar a la Academia, aunque sí a otros galardones como los Independent Spirit Awards. En su 35ª edición celebrada anoche 8 de febrero, Farawell triunfó.

Los papeles principales determinan en muchas ocasiones el éxito de una producción. El reparto a veces se lleva el peso de la película consigo y es capaz de impulsar la película y conseguir una crítica prominente. Otras producciones suponen un desafío, que las actrices asumen y superan con creces. Con la ceremonia de los premios a la vuelta de la esquina, os presentamos al detalle las propuestas de la Academia para la categoría deEmpezamos con la reciente estrenadaen España, Jay Roach) ha llegado a los Oscars pisando fuerte como sus tres protagonistas:, Nicole Kidman y Margot Robbie. Por lo que Theron ha sido nominada a Mejor Actriz, destacando como figura de guía en una redacción de Fox News muy competitiva. Charlize Theron saca su prominente carisma mientras rompe la cuarta pared, interpretando un papel complicado que desafía las opiniones de sus compañeras y consigue mantenerse intacta hasta el final, aunque a veces roza la imitación.