Nominaciones a los Oscar 2020: mejores efectos visuales

se postulaba como el apoteósico final de 12 años de películas Marvel y la gala de los Oscar seria su gran paseo triunfal como reconocimiento a toda esa labor llevada a lo largo de 22 películas a cuál más rompedora. Esto también abalado por haberse convertido en la película más taquillera de todos los tiempos. No ha sido así. Los académicos, fieles a su política de no premiar este tipo de fastos donde el CGI prima sobre todas las cosas, le han dado la espalda. Esta es la única candidatura para los héroes de Marvel. Y muy posiblemente se quede en eso. Una decepción para los amantes del género, pero pueden consolarse con las 11 nominaciones de Joker.Algo parecido le pasa a '. Épico final de la saga en el queha intentado contentar a los fans más disconformes con el trabajo deen el anterior episodio y lo ha conseguido a medias ya que la película ha contado por igual con defensores como detractores. Como viene a ser habitual en la saga, sus efectos especiales son espectaculares desde la recreación de las distintas razas alienígenas como las escenas de batallas en el espacio son por si mismas merecedoras de esta nominación; sin embargo, Si en todos los episodios anteriores la academia ha obviado esta saga para coronarla como ganadora, me temo que esta no será la excepción. Por último, queda '. Estadel clásico de 1994 cuenta con soberbios efectos de animación de todos los animales de la sabana con un realismo impresionante pero quizá ese exceso de veracidad es lo que también ha provocado que se haya perdido esa gesticulación humana que si podían tener los dibujos clásicos y que sus detractores le echan en cara. No obstante, recordemos que otrade Disney como fue 'se alzó ganadora en los pasados Oscar de 2017. De las tres candidatas de la compañía del ratón esta última es la que tendría más bazas de alzarse ganadora.