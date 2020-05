ENTEREVISTA. Monika Kowalska: «Para ser actriz tienes que amar esta profesión»

Monika Kowalska (36) dejó la tranquilidad y la naturaleza de su hogar al cumplir la mayoría de edad. Nacida en la pequeña ciudad de Serakowice, al noroeste de Polonia, Kowalska viajó a Estados Unidos para aprender inglés. Un año después vino a España para quedarse, donde ha desarrollado su carrera de actriz.



Muy ilusionada, cuenta que está participando en varios proyectos de grandes plataformas, entre ellos la nueva apuesta de Netflix, Valeria. La serie basada en las novelas de Elísabet Benavent que se podrá ver a partir de este 8 de mayo. Pero el camino no ha sido coser y actuar. Kowalska siempre ha mostrado una actitud positiva y decidida con lo que le apasiona y lo que le hace sentir bien.



Me ha hecho mucha ilusión formar parte de 'Valeria', también es la primera vez que actúo en inglés

Siempre pienso que el proyecto que estoy haciendo puede ser el último y así llevo más de 10 años

Mi carrera en sí es un gran obstáculo. Cada profesión tiene lo suyo, en mi caso lucho constantemente por interpretar un personaje

Siempre le digo esto a quien empieza: hay que amar muchísimo esta profesión, apasionarte y meterle el cuerpo entero

Siempre me ha gustado actuar y en mi adolescencia decidí dar el paso. A los 16 años me presenté a mi primer casting, era para una película de Andrzej Wajda, un director muy famoso en Polonia.No me cogieron, porque entonces era súper tímida. Podía tener muchas ganas, pero si no era capaz ni de levantar la mirada, no serviría para nada. Así que me aparté de la actuación durante un tiempo.Al cumplir los 18 decidí probar suerte y me fui a los Estados Unidos. Encontré un programa de estudiantes para aprender inglés y te daban facilidades para obtener el visado, que en aquel momento era muy complicado conseguirlo en mi país. Y con un entusiasmo enorme de que yo podía con todo, no dudé en apuntarme.Fue impresionante. La familia que me acogió me ayudó en todo lo que pudo y me crucé con gente muy buena, entre ella a mi marido, que es español. Con él me vine a vivir a Madrid.. Cumplí los requisitos en poco tiempo y sin apenas dinero, me organicé muy bien.Para ello me enfoqué mucho en practicar el español, porque si quería interpretar tenía que adquirir un buen vocabulario. Y a los 23 años entré en la Escuela Corazza de teatro, para mí de las mejores. Luego también estudié con Fernando Piernas, otro gran maestro.Empecé a hacer castings y tuve la suerte de empezar en(2008-2009). Yo hacía un papel muy cómico, una mujer rusa que trabajaba en un bar, pero en realidad era una mafiosa que siempre se metía en líos y arrastraba a su compañera. Ella era Isabel Gaudí (), una actriz muy potente en escena y de quién aprendí mucho.Por lo poco que he podido ver, creo que va a ser un proyecto muy bueno y tiene un reparto magnífico. Me ha hecho mucha ilusión formar parte dey a pesar de que hago un papel pequeño, es el primero que hago en inglés.(Ríe) He hablado también en otros idiomas. De hecho, aparezco en la segunda temporada de(2018 - 2020) de Movistar+ y mi personaje habla en polaco. Es un papel muy potente, el cual ha sido un disfrute poderlo interpretar, y ya lo podéis ver en los episodios.Está en postproducción pero el estreno será en los próximos meses. La película se titulay mi personaje es la madre de los protagonistas. Es un trabajo especial, porque Toni ha retratado la vida en Mallorca de una manera muy realista.La verdad es que siempre pienso que el proyecto que estoy haciendo puede ser el último y así llevo más de 10 años. Te vas encontrando pequeños papeles que vas enlazando para trabajar más seguido. Pueden ser muy diferentes entre ellos, lo cual es muy enriquecedor, pero al mismo tiempo hace que tengas muchos cambios en pocos meses. En la primera película que protagonicé,(2015) de Arturo Ruiz, se creó un ambiente muy cercano y familiar, lo que me permitió disfrutar aún más de mi trabajo. Este acercamiento no lo tienes con otros rodajes más cortos.Mi carrera en sí es un gran obstáculo. Cada profesión tiene lo suyo, en mi caso lucho constantemente por interpretar un personaje. Además, se tiene que dar la oportunidad de que haya un papel disponible en el que puedas encajar, con lo cual te puedes pasar un tiempo sin trabajar. Pero si fuera por mí, trabajaría todo el rato.Trabajo el desapego y pienso en qué me puede deparar el futuro, a ver qué papel me trae (ríe). Y si estoy más tranquila, practico otras cosas como estudiar fotografía. Hay que tener más aspiraciones, porque si pones todos tus esfuerzos y tiempo en tu profesión, en una tan inestable, es muy fácil amargarte en el trabajo. Conozco a gente que ha tenido que dejar de actuar y ha tomado otra dirección.Siempre le digo esto a quien empieza: hay que amar muchísimo esta profesión, apasionarte y meterle el cuerpo entero. Pero a la vez hay que ser muy fuerte y paciente, porque habrá muchos días malos en los que no te salga trabajo o que te lo quiten en el último momento. Aunque buenos días también habrá. Siempre tienes que volver a ti, cuidarte, practicar algún hobby. Así podrás alejarte durante un tiempo de la interpretación para cargar pilas y después volver.Son maneras de trabajar muy diferentes, aunque personalmente creo que es más difícil la comedia, el hacer reír a la gente, más que empatizar con un personaje dramático. Conhe tenido un pequeño regreso a la comedia y me he dado cuenta de lo bien que se está.Me pasó algo muy gracioso con DM, porque hace poco la remitieron en televisión. Un señor me vio por la calle y se empezó a reír. Al acercarme me preguntó si yo era Ilsa de DM. Fue genial. Tengo la misma sensación que cuando visito a mi abuela adoptiva, en el voluntariadoEs tan agradecido causar risa en la gente. Antes del cine y de la televisión pude hacer comedia teatral en el vodevil Se infiel y no mires con quién (2010). Lo más bonito fue ver al público salir llorando de la risa. La vida ya es bastante triste y necesitamos reírnos un poco.Parece ser que sí y al hacer varios proyectos ya no tengo la sensación de que haya poca oferta laboral. Creo que estas plataformas, Netflix, Movistar+, HBO, son maravillosas y es bueno que ahora apuesten por series producidas en España, no solo importadas y/o dobladas. Es muy positivo para la industria nacional.Últimamente me tiran más las series. Antes te habría dicho las películas, pero ahora estoy enamorada por ejemplo de. Ojalá sigan haciendo series españolas tan buenas, en Polonia la gente está loca con LCDP. También estoy enganchada a los documentales. Me habré visto todos los de Netflix, en especial los que están basados en hechos reales.es genial también, de mi amigo Javier Ambrossi, coincidimos en la escuela. Con Paquita lloro y río en el mismo capítulo. Para mí la vida actoral es tal cual, explican mucha verdad. No es fácil ser actriz, lloras, luego vuelves a reír. Pero sentir todas esas emociones y compartirlas mientras trabajas es muy bonito.