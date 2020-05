Arnold Schwarzenegger, 40 años de héroe de acción que avala con su último film: Terminator Destino Oscuro ya en DVD y Blu ray

Terminator: Destino Oscuro en el que es un regreso a uno de los papeles que más fama y éxito le ha dado en su carrera. Por ello hemos pensado hacer un homenaje a este veterano actor que lleva 4 décadas como indiscutible referente dentro del género de las películas de acción. Ya está a la venta en el mercado doméstico la última película de Arnold Schwarzenegger:en el que es un regreso a uno de los papeles que más fama y éxito le ha dado en su carrera. Por ello hemos pensado hacer un homenaje a este veterano actor que lleva 4 décadas como indiscutible referente dentro del género de las películas de acción.









Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal… pero sobre todo Arnold Schwarzenegger. Este actor austriaco nacionalizado estadounidense nació en 1947 y sus primeros hitos fueron en el ámbito del culturismo proclamándose hasta 7 veces seguidas Míster Olympia en la década de los `70. Su estrellato en el mundo del cine tardaría un poco más. Ya en los años 70 tuvo tímidos acercamientos al mundo del celuloide con películas como Hércules En Nueva York (1969), Stay Hungry (1976) o Pumping Iron (1977). Sin embargo, las puertas de Hollywood se le abrieron en la siguiente década con uno de sus más memorables papeles: Conan, el Bárbaro (John Millius, 1982) que contaría con una secuela: Conan el Destructor en 1984 y de la que aún se oye en los despachos de Hollywood un posible regreso al papel como King Conan. Al hablar de héroes de acción de los años `80 y `90 irremediablemente vienen a la mente nombres como… pero sobre todo. Este actor austriaco nacionalizado estadounidense nació en 1947 y sus primeros hitos fueron en el ámbito del culturismo proclamándose hasta 7 veces seguidasen la década de los `70. Su estrellato en el mundo del cine tardaría un poco más. Ya en los años 70 tuvo tímidos acercamientos al mundo del celuloide con películas como. Sin embargo, las puertas de Hollywood se le abrieron en la siguiente década con uno de sus más memorables papeles:que contaría con una secuela:en 1984 y de la que aún se oye en los despachos de Hollywood un posible regreso al papel como King Conan.









The Terminator (1984) cuya saga hablaremos más detenidamente más abajo. Sin desmerecer el papel del famoso Ciborg que le ha dado tanta fama, también ha protagonizado films de la categoría de Comando (Mark L. Lester, 1985), Depredador (John McTiernan, 1987), Perseguido (Paul Michael Glaser1987), Danko, Calor Rojo (Walter Hill, 1988), Desafío Total (Paul Verhoever, 1990), El Último Gran Héroe (1993) de nuevo con McTiernan en un genial film que parodia a la vez que homenajea a todos los estereotipos del género. Y, por último, volverá a ponerse a cargo de James Cameron en otro de sus grandes éxitos: Mentiras Arriesgadas (1994) donde su afable vida familiar se verá trastocada cuando salga a la luz su doble vida como espía. A partir de ese éxito se puede decir que las dos siguientes décadas fueron suyas. Se consagró como héroe de acción por antonomasia en películas tan renombradas comocuya saga hablaremos más detenidamente más abajo. Sin desmerecer el papel del famoso Ciborg que le ha dado tanta fama, también ha protagonizado films de la categoría dede nuevo con McTiernan en un genial film que parodia a la vez que homenajea a todos los estereotipos del género.Y, por último, volverá a ponerse a cargo deen otro de sus grandes éxitos:donde su afable vida familiar se verá trastocada cuando salga a la luz su doble vida como espía.









Iván Reitman. Su primera colaboración fue en 1988 con Los Gemelos golpean 2 veces cuyo gemelo es el inefable Danny de Vito. Esta película cuenta con gran aceptación en la memoria hasta el punto de que se lleva rumoreando una continuación hace varios años. en 1990 protagonizaría Poli De Guardería y en 1994 Junior de nuevo con De Vito interpretando a un padre “embarazado”. Su ultimo papel cómico seria ya en 1996 en la irregular un padre en apuros (Brian levant) antes de retomar su carrera como héroe de acción con la incalificable Batman & Robin (Joel Schumacher) interpretando a un Mr. Freeze con pantuflas de oso polar y que supuso el declive no solo de las películas del héroe de Gotham sino del propio Schwarzenegger que le sirvió para hacer un parón en su carrera. Pero no todo es acción en la carrera del bueno de Arnold. También tendrá comedias de la mano nada más y nada menos que del genial director. Su primera colaboración fue en 1988 concuyo gemelo es el inefable Danny de Vito. Esta película cuenta con gran aceptación en la memoria hasta el punto de que se lleva rumoreando una continuación hace varios años. en 1990 protagonizaríay en 1994de nuevo con De Vito interpretando a un padre “embarazado”. Su ultimo papel cómico seria ya en 1996 en la irregular un padre en apuros (Brian levant) antes de retomar su carrera como héroe de acción con la incalificable(Joel Schumacher) interpretando a un Mr. Freeze con pantuflas de oso polar y que supuso el declive no solo de las películas del héroe de Gotham sino del propio Schwarzenegger que le sirvió para hacer un parón en su carrera.





El Fin de los Días (1999) El Sexto Día (2000) o Daño Colateral (2002). Películas flojas en su filmografía que vendría a rematar el fracaso de la tercera entrega de Terminator de 2003. A partir de ahí dejaría de lado su carrera actoral para centrarse en la política proclamándose gobernador de California entre 2003 y 2011. Tras este periodo decidiría volver a su papel de héroe de acción y ¿qué mejor que con sus amigos y congéneres en el campo de la acción? Aun así, el inicio del siglo XXI nos traería películas de acción como(1999)(2000) o(2002). Películas flojas en su filmografía que vendría a rematar el fracaso de la tercera entrega de Terminator de 2003. A partir de ahí dejaría de lado su carrera actoral para centrarse en la política proclamándose gobernador de California entre 2003 y 2011. Tras este periodo decidiría volver a su papel de héroe de acción y ¿qué mejor que con sus amigos y congéneres en el campo de la acción?









Demolition Man Arnold fue referido como antiguo presidente de los Estados Unidos y por su parte, Stallone protagonizaba la saga Terminator en el mundo de El Último Gran Héroe). Todos los fans querían un encuentro de estos dos grandes pesos pesados de la acción en una película. Y Esta llegaría en 2010 con Los Mercenarios. Y no solo ellos, las grandes glorias de esa época también se darían cita en el film tales como Bruce Willis, Jason Statham, Jet Li o Dolph Lundgren. Un despliegue de testosterona y adrenalina llena de acción y referencias constantes a las filmografías de los protagonistas. ¿echas de menos otros grandes del género? No te preocupes. Para eso esta Los Mercenarios 2 (Simon West, 2012) donde aparecen Jean-Claude Van Damme o el emblemático Chuck Norris y Mercenarios 3 (Patrick Hughes, 2014) con las caras nuevas de Mel Gibson, Westley Snipes, Harrison Ford y Antonio Banderas. ¿queda alguien más? ¿quizá Pierce Brosnan?, ¿Jackie Chan?, ¿Liam Neeson?, ¿Tony Jaa?, ¿Michelle Rodríguez? o ¿Dave Bautista? Aunque la franquicia esta en stand by por diferencias creativas, una posible cuarta parte todavía planea en los despachos de Hollywood (según dice el actor Randy Couture) y podría incluir a alguno de estos nombres en su cast. Una película más directa nos traería el esperado cara a cara de Stallone y nuestro héroe: Plan De Escape (2013) donde ambos protagonistas tendrán que unir fuerzas para escapar de una cárcel de máxima seguridad concebida a prueba de fugas. Sus últimas películas han sido una Historia De Venganza (2017) y la que nos ocupa: Terminator Destino oculto. En las dos décadas anteriores siempre ha habido una sana rivalidad entre Stallone y Schwarzenegger. Ambos se hacían mutuas referencias en sus películas (enArnold fue referido como antiguo presidente de los Estados Unidos y por su parte, Stallone protagonizaba la saga Terminator en el mundo de). Todos los fans querían un encuentro de estos dos grandes pesos pesados de la acción en una película. Y Esta llegaría en 2010 con. Y no solo ellos, las grandes glorias de esa época también se darían cita en el film tales como. Un despliegue de testosterona y adrenalina llena de acción y referencias constantes a las filmografías de los protagonistas. ¿echas de menos otros grandes del género? No te preocupes. Para eso esta Los, 2012) donde apareceno el emblemático, 2014) con las caras nuevas de. ¿queda alguien más? ¿quizáAunque la franquicia esta en stand by por diferencias creativas, una posible cuarta parte todavía planea en los despachos de Hollywood (según dice el actor Randy Couture) y podría incluir a alguno de estos nombres en su cast. Una película más directa nos traería el esperado cara a cara de Stallone y nuestro héroe:(2013) donde ambos protagonistas tendrán que unir fuerzas para escapar de una cárcel de máxima seguridad concebida a prueba de fugas. Sus últimas películas han sido una(2017) y la que nos ocupa:









Hablemos de Terminator. Desde luego es un personaje que ha acompañado a Arnold en toda su carrera cinematográfica. James Cameron estrenó The terminator en 1984 en la que se presentaba su papel del T-800 un androide implacable venido del futuro para eliminar a Sarah Connor (Linda Hamilton) madre del rebelde no nato John Connor. Ese es el inicio del que será ya un personaje de culto a pesar de su espíritu de película de serie B. Su consolidación vendría en 1991 de la mano de la exitosa Terminator 2: el juicio final de nuevo a manos de James Cameron. En esta segunda película Schwarzenegger interpretaba el papel de terminator protector frente a otro de una generación superior: el T1000 (Robert Patrick). Su factura, sus efectos visuales, su acción, así como su filosofía optimista de que el futuro puede cambiarse… son las claves de su éxito y la hace digna sucesora del original. Cosa que no puede decirse de su secuela. Terminator 3: la rebelión de las máquinas llegó en 2003 de la mano de Jonathan Mostow de nuevo nuestro protagonista repite papel esta vez enfrentándose a otro terminator esta vez femenino (Kristanna Loken): El T- X. la película pierde fuerza, no solo no aporta nada nuevo a la saga, sino que incluso viene a desmantelar lo ya apuntalado volviendo al lema de que el futuro es irremediable. Fue una película muy criticada y castigada en taquilla por lo que había que cambiar el rumbo.









La siguiente entrega sería Terminator Salvation (Joseph McGinty Nichol, 2009) donde se nos narraría la batalla del futuro del hombre contra Skynet con un John Connor interpretado por Christian Bale y un Schwarzenegger tan solo relegado a un posado digital para la presentación del T-800 que entroncaría con la primera película de terminator. La película tiene una factura y puesta en escena muy visual y atractiva, no obstante, no llegó a gustar quizá por ser la menos parecida a la idiosincrasia de la saga. Tenía que volver Arnnie. Lo hará en una especia de reboot de 2015: Terminator: Genesys de la mano de Alan Taylor. Viene a ser una película homenaje donde salen todas las versiones de terminators vistas en las entregas anteriores (incluido un insólito enfrentamiento entre dos versiones del T-800 ambos con las facciones de Schwarzenegger) hasta la aparición del terminator definitivo: el T- 3000. Este refrito y un desenlace que deja bastante que desear tampoco cuajó. Ante tanto desatino, era hora de traer al padre de la criatura: James Cameron. Con él como guionista y productor y Tim Miller como director vendría la película que nos ocupa: Terminator: destino oscuro. Cameron venia con la idea de que su historia se situaría justo detrás de Terminator 2 por lo que no solo era necesario que volviera Schwarzenegger sino también Linda Hamilton la indiscutible Sarah Connor. Todo hacía pensar que habría salvación para la saga que languidecía. Por desgracia no ha sido así. ese componente político/migratorio que subyace en el que el objetivo del nuevo Terminator Rev-9 (Gabriel Luna) no es el mítico John Connor sino una chica mejicana: Daniella Ramos (Natalia Reyes) y esa sensación de estar viendo un deja-vu de Terminator 2 hace que la película tampoco convenciera a critica y público.