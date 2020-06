Sonic nos trae de regreso al Jim Carrey más noventero. Ya en DVD y Blu-ray

Sonic, el héroe de los videojuegos, aterrizó ya en las plataformas domésticas desde el pasado 19 de mayo. La película ha supuesto un inesperado éxito de taquilla por traernos de una forma divertida las hazañas de este simpático erizo azul con la voz del cómico Ben Schwartz. Aunque, si de cómicos hablamos, hay que hacer especial mención a Jim Carrey en el papel de su archienemigo el Dr. Robotnik y en el que se le vuelve a ver en su mejor forma y estado y con sus típicos gags e histrionismo que nos tenia acostumbrados en los años ’90. , el héroe de los videojuegos, aterrizó ya en las plataformas domésticas desde el pasado 19 de mayo. La película ha supuesto un inesperado éxito de taquilla por traernos de una forma divertida las hazañas de este simpático erizo azul con la voz del cómico. Aunque, si de cómicos hablamos, hay que hacer especial mención aen el papel de su archienemigo ely en el que se le vuelve a ver en su mejor forma y estado y con sus típicos gags e histrionismo que nos tenia acostumbrados en los años ’90.





In Living Color. Sin embargo, sus inicios cinematográficos no fueron cómicos: comenzaría en los años '80 con papeles secundarios en películas como Peggy Sue se Casó (1986), Las Chicas de la Tierra son fáciles (1988) y La Lista Negra (1988) última andanza de Harry Callaghan donde Carrey tiene un pequeño papel de toxicómano. Jim Carrey siempre se ha asociado con la comedia como demostraba en el programa de la FOX.









Ace Ventura: Detective de Mascotas donde da rienda suelta a sus muecas, gags e histrionismo que, a partir de ahí, serán su distintivo. A pesar de la mala critica que recibió, el personaje se convirtió en un icono popular y lanzó al estrellato a su protagonista. Eso le otorgó el papel protagónico en la delirante La Máscara donde interpreta a un apocado Stanley Ipkiss que, al ponerse la misteriosa máscara de Loki, se transforma en un disparatado personaje desinhibido y desternillante. También interpretaría la comedia Dos Tontos Muy Tontos junto a Jeff Daniels y dirigidos por los hermanos Farrelly. En 1995 se convertiría en Enygma en la película de Joel Schumacher Batman Forever; Para muchos la interpretación de Carrey es lo mejor de la película. Así mismo volvería al papel que le dio la fama en Ace Ventura 2: Operación África. Antes de terminar el siglo XX, interpretaría a un desquiciado hombre del cable en Un Loco A Domicilio con Mathew Broderick y dirigida por Ben Stiller y la divertida Mentiroso Compulsivo en 1997 En 1994 abrazaría de nuevo la comedia con





Pero no todo es comedia en la filmografía de Carrey. De hecho, sus papeles más aclamados por la crítica y los que más premios le ha reportado son los dramáticos. Como muestra de ello está la excelente película El Show de Truman (Peter Weir, 1998) con la escalofriante premisa de ver toda la vida del protagonista televisada en directo sin que él lo supiera. Como dato curioso, este film tuvo un antecedente previo en un cortometraje español: "Te lo mereces" (Felipe Jiménez Luna, 1996) E l otro éxito fue Man on the Moon (1999) donde Milos Forman dirige este bio-pic del comediante Andy Kaufman al que da vida Carrey. Ambos papeles le valieron sendos Globos De Oro.









Yo, yo mismo e Irene (2000) de nuevo al mando de los hermanos Farrelly o El Grinch (2000). Así como The Majestic (2001) y Como Dios (2003). Continuaría con películas como el inquietante thriller El Número 23 que le vuelve a reunir con Joel Schumacher en 2007 o prestó sus movimientos a Mr. Scrooge en la película de animación Un Cuento de Navidad de Robert Zemeckis en 2009. La segunda década del siglo no le ha tratado bien. Sus películas empiezan a ser más escasas y a pasar más desapercibidas como son los casos de Los Pingüinos del Sr. Popper (2011) o su papel secundario en Kick Ass 2 (2013) hasta el punto de tener que resucitar otro de sus clásicos para revitalizarse: Dos Tontos todavía más Tontos (2014) El siglo XXI supuso un freno en su popularidad, pero no en su carrera cinematográfica. Siempre fiel a la comedia, haría películas como(2000) de nuevo al mando de los. Así como. Continuaría con películas como el inquietante thrillerque le vuelve a reunir conen 2007 o prestó sus movimientos aen la película de animaciónde Robert Zemeckis en 2009. La segunda década del siglo no le ha tratado bien. Sus películas empiezan a ser más escasas y a pasar más desapercibidas como son los casos de(2011) o su papel secundario en(2013) hasta el punto de tener que resucitar otro de sus clásicos para revitalizarse:(2014)