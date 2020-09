DC Fandome 2020. Todo lo que este año ha podido traer a los fans

DC ha desplegado todos sus medios en el DC Fandome del pasado 22 de agosto trayendo paneles dedicados a la mayoría de los próximos proyectos presentes y futuros. La experiencia se ha dividido en 2 partes siendo la continuación para el 12 de septiembre. Fueron especialmente esperados los tráileres de Wonder Woman 84, Zack Snyder’s Justice League (tras la decepción de la Justice-Con) o el de The Batman, así como noticias sobre futuras películas como el Escuadrón Suicida, The Flash, Black Adam todo ello aderezado con otros paneles de relleno con entrevistas, juegos, documentales y reportajes de rodaje.

El evento comenzó fuerte con la presentación del tráiler final de Wonder Woman 84 por parte de todo el elenco. Ahí se pudo ver el diseño de la antagonista Cheetah. Una película que tenía que haberse estrenado en junio, pero la pandemia lo ha retrasado al 2 de octubre y este tráiler final sirve para mantener el interés vivo de esta producción. Tras este anuncio vino la presentación del primero de los 2 videojuegos que nos presentaría la gala: Gotham Knights con un planteamiento de una Gotham sin Batman y como Batgirl, Red Robin, Nigthwing y Red Hood toman su relevo. Un juego que sigue la estela de la saga Arkham Knight, pero con la posibilidad de manejar a los 4 héroes incluso con componente cooperativo. Tras estos dos paneles vienen otros mas secundarios como el de la presentación del comic Sandman o la confirmación del Multiverso 101. Este último panel, aunque no aporta ninguna novedad, si sirve para aclarar la situación presente y futura de cómo se aunarán comics, series y películas todo de la mano de Jim Lee responsable del apartado de comics, Walter Hamada presidente de DC films y Greg Berlandi representando al departamento de series.

Todo apunta a que esta conjunción vendrá de la mano de la película de Flash con esa pista arrojada con la aparición de Ezra Miller en la serie Crisis en Tierras Infinitas. Por supuesto, por alusiones, tenía que aparecer Andy Muschietti para hablar de su proyecto y contestar las preguntas de los fans. No. No hubo ninguna exclusiva más allá de un concept art del nuevo diseño del traje del protagonista (y el Batman de Keaton detrás) más orgánico prescindiendo de las placas estilo armadura que tenía antes. El panel fue breve pero divertido explorando de forma gamberra el concepto de Flashpoint y el multiverso que será el que aborde la película.

La siguiente noticia fue referente a la película de James Gunn El Escuadrón Suicida. El propio director la califica como su película más ambiciosa y espectacular de su carrera tal como reveló en el making off que se mostró en vez de un tráiler como se esperaba. también se reveló todos los actores con sus respectivos papeles. Un elenco actoral imponente tanto en calidad como en cantidad con más de 20 personajes en cartel. A saber:

Margot Robbie Harley Quinn

Joel Kinnaman Rick Flag

Alice Braga SolSoria

David Dastmalchian Polka-Dot Man

Idris Elba Bloodsport

Mayling Ng Mongal

Pete Davidson Blackguard

Jai Courtney Captain Boomerang

Nathan Fillion T.D.K.

Flula Borg Javelin

Sean Gunn Weasel

Viola Davis Amanda Waller

John Cena Peacemaker

Michael Rooker Savant

Daniela Melchior Ratcatcher II

Jennifer Holland Emilia Harcourt

Steve Agee King Shark

Peter Capaldi The Thinker

Storm Reid Tyla

Mikaela Hoover Camila

Juan Diego Botto Luna

A partir de aquí la convención pierde fuerza con paneles más secundarios (incluido un decepcionante "panel sorpresa" referido tan solo a una línea editorial nueva dedicada a potenciar superhéroes de color) hasta la llegada de otro de los más esperados: Zack Snyder respondiendo preguntas de fans hechas a través de actores como Ben Affleck o incluso Henry Cavill entre otros… en esa entrevista afirmó que sería una película dividida en cuatro partes de una hora con posibilidad de verla de seguido. El panel termina con el tráiler del Zack Snyder’s Justice League con la presentación de Darkseid, el Superman con el traje negro, el nuevo aspecto de Steppenwolf... en lo que fue un montaje más de las escenas eliminadas ya mostradas que realmente material nuevo.

Tras esta presentación viene otra no menos potente. Un teaser concept art de la película de Black Adam y tras el un entregado Dwayne Johnson hablando abiertamente del proyecto confirmando la presentación de la Sociedad de la Justicia de América (JSA) y las inquietudes del protagonista como antihéroe que se toma la justicia por su cuenta. Y por último dejó una pequeña píldora para los fans: un posible enfrentamiento en esa u otra película con Shazam o incluso Superman. Un gran panel en el que el arrollador carisma de Johnson ha hablado por si mismo. Tras esto, paneles como el de Los Titans, Aquaman o Shazam (con respecto a Shazam tan solo se reveló el título de su segunda parte: Shazam. La Furia de los Dioses), aparte de no mostrar nada nuevo más que charla coloquio de los temas y preguntas y respuestas… quedan totalmente ensombrecidos. Tan solo remontó el interés la presentación del otro gran titulo en videojuegos: Suicide Squad Kill the Justice League para 2022 y para plataformas de nueva generación. Un juego muy urbano lleno de acción y el desenfreno de los protagonistas tales como Harley Quinn, Capitán Boomerang, Deadshot o King Shark… enfrentándose a una invasión por parte de Brainiac y un Superman malvado ¿controlado por el primero?.

Y el colofón final era el panel de la película de The Batman con un revelador Matt Reeves contestando preguntas de fans y hablando abiertamente de su enfoque de la película y el universo del caballero de Gotham. Un muy interesante coloquio con el director que solo podía culminar con un primer tráiler del film con el material grabado (un escaso 30% que a día de hoy se haya interrumpido por haber dado positivo en coronavirus Robert Pattinson). Un tráiler espectacular lleno de tintes oscuros detectivescos y de cine negro manteniendo la estética decadente del universo gothamita. Y una presentación de Pattinson como Batman que ha callado muchas voces criticas por su aspecto imponente y feroz.

Y con esto termina esta convención que si bien ha traído cosas interesantes y que ha contentado a los fans sí que también se esperaba mucho más. Los más dolidos han sido los fans de Superman que han visto como su personaje ha sido ninguneado sin siquiera la presencia o confirmación de Henry Cavill continuando su papel. Pero no solo ha sido esa la gran ausencia: nada se ha dicho de Green Lantern que está en proyecto por el propio Berlandi una serie. O nada sobre la película de los Nuevos Dioses o demás proyectos de los que se saben en desarrollo… ¿y nuevas series de la plataforma HBO MAX? Tampoco se ha dicho nada. Esto puede deberse a que al final este evento se dividió en dos fechas. Habrá que esperar al 12 de septiembre para ver con que nuevas noticias nos sorprende Warner.

En comparación con respecto a contenidos esta DC Fandome ha superado a la descafeinada San Diego Comic-Con y ha sido un evento dinámico, bien montado vistoso y entretenido de ver, pero para los fans ha sabido a poco. Ciertamente son tiempos complicados y hay que entender la situación en la que estamos. Recordemos también que por parte de Marvel hay incluso menos noticias así que hay que valorar este tipo de actos por parte de Warner. Confiemos en que el 2021 sea mucho mejor año.

os dejamos con los tráileres mostrados:

Wonder Woman 84





The Batman









Zack Snyder`s Justice League



Videojuego Gotham Knights Videojuego Gotham Knights









Videojuego Suicide Squad kill the Justice League













Behind the cameras The Suicide Squad