DC Fandome (II): Explora el multiverso. la cara B de la DC Fandome de agosto

El pasado 12 de septiembre se celebró la continuación del DC Fandome iniciada el 22 de agosto. Un segundo pase de las novedades de DC con mucha menos expectación que el primero y con una presentación menos medida. Es más, todos los paneles se colgaron al unísono con un total de más de 100 horas de contenidos basado básicamente en entrevistas y presentaciones que por desgracias se puede considerar material menor. Estos paneles han sido divididos en 6 apartados:

· Watchverse, la más destacada porque es la destinada a presentar la mayoría de las series y animación

· Insiderverse, destinada a ver el behind the cameras y todos los entresijos de DC tanto cine como televisión como comics con entrevistas a dibujantes, creadores y demás creadores

· Youverse, dedicado a los fans, los fan arts, los cosplay y en especial atención a los coleccionistas de todo el mundo y la presencia de Jim Lee avalándolo

· Funverse, dedicado a juegos, trivial y actividades lúdicas para los asistentes

· Hall Of Héroes como recuerdo de lo que fue la primera edición y mínimas añadidos como The Flash o Batman

· Kidverse destinado a los fans más jóvenes con juguetes y actividades para ellos con especial atención al universo Lego DC

Otras series presentadas también han sido las de Leyend Of Tomorrow con la incorporación de la actriz Lisseth Chavez y una vinculación alienígena para esta sexta temporada. Por su parte, Pennyworth, la serie que narra los orígenes del mayordomo Alfred y su relación con los padres de Batman, contará para esta nueva temporada con la sorpresa de que Martha Wayne estará embarazada… ¿de Bruce? Y la incorporación de Lucius Fox a mitad de la misma. Por su parte, otro panel destacado es el de Stargirl. En su primera temporada ha recibido una recepción bastante buena al tratar una época de superhéroes anterior a lo conocido con los herederos a la JSA. En el panel se presentó la segunda temporada con Jeoff Johns y su actriz principal Brec Bassinger entre otros, a la cabeza.

Como principal novedad dentro de una extensión de lo dicho el 22 de agosto esta el aporte musical de Junkie XL con un fragmento de la música que esta componiendo para la Justice League Director´S Cut (si, también se dio a conocer el que será el nombre definitivo para el tan aclamado Snyder’s cut) con un tono sobrio y acorde con el del film. Por su parte Barbara Muschietti dejó una perla sobre la película The Flash: ‘Flash es el superhéroes de esta película porque es el puente entre todos los demás personajes y líneas temporales. Y es el camino de resetear todo y que no se olvide nada’… queda entredicho así la importancia que tendrá esta película dentro del multiverso DC y su homogeneización. Por último, a modo anecdótico, dentro de un panel de villanos Mark Strong, el que ya fue Sinestro en Linterna Verde (2011) o el dr. Sivana en Shazam (2019), se ha interesado en interpretar a Lex Luthor… un papel que sí le sería muy apropiado si hubiera un proyecto de Superman a la vista. Como Bonus también se mostró otro cartel promocional de la película The Batman que tan buena aceptación tubo su tráiler el pasado 22 de agosto.

En el apartado de comics se habló de colecciones recientes como el comic Los Tres Jokers con Jeoff Johns como escritor y Jay Fabok como el dibujante en el que quizá se revele alguno de los orígenes del villano. En otro panel sería Ben Abernathy el que hablara de otro comic con Joker: Batman: The Joker War. Este habló sobre su creación con sus dos colaboradores James Tynion IV el escritor y el dibujante español Jorge Jiménez.

Dentro de la animación tampoco ha habido grandes novedades. Se ha mostrado la película Superman Man of Tomorrow, La Young Justice, así como la serie de Harley Quinn que contará con una tercera temporada en HBO MAX y otras series juveniles en el panel de kidverse de Teen Titans Go.

Por último, una mención especial al panel de España llamado Vive Como un Superhéroe de DC en España presentado por el televisivo Damián Mollá donde participaron entre otros el youtuber de videojuegos Alexbi11, el doblador de Batman Claudio Serrano, el cocinero youtuber Pirata que cocina con inspiración en superhéroes… así como el youtuber y coleccionista Javier Olivares mostrando su propia colección de figuras o el dibujante Jorge Jiménez que ya vimos en el panel de Batman: The Joker War entre otros. Todo un alarde y una gran representación del fandome patrio que ha dejado a España en un lugar destacado en la convención.

Y poco más. Lo que ha sido más un epílogo del DC Fandome del 22 de agosto donde se ha mostrado un evento mas destinado a los fans y las series que a los grandes bombazos o estrenos que ser reservaron para la anterior edición… si ya de por si la edición de agosto no trajo demasiado contenido esta segunda parte fue aún más escasa tan solo aportando noticias ya sabidas sobre series más importantes… ¿todas? Por desgracia no. No se ha dicho nada sobre la serie de Justice League Dark que prepara J.J. Abrams o de la serie de Greg Berlanti sobre Green Lantern Corps… y, por supuesto, cualquier noticia sobre el futuro de Superman en el cine ni estaba ni se la esperaba. un fin de fiesta que ha quedado deslucido por las escasas noticias y ha dejado un último sabor de boca agridulce en los fans.

Como valoración final de las dos partes de este DC Fandome se puede decir que ha sido un éxito rotundo y un buen camino tomado por Warner para hacerse ver y mostrar sus proyectos para sus personajes y demostrar que son buenos rivales de Marvel. Una puesta en escena exquisita, paneles ágiles, dinámicos y divertidos y una presentación muy acertada. Lástima que las circunstancias en las que estamos marcadas por una pandemia que tiene parado el mundo entero haya deslucido esta iniciativa al no poder mostrar todos los títulos y bombazos que esperaban los fans, pero, como primer evento ha de reconocerse el esfuerzo de la compañía para con sus fans. Warner DC todavía tiene mucho que decir y actos así lo demuestran con creces.









Os dejamos con el fragmento de la banda sonora de Junkie XL para la Justice League director's Cut que se liberó en este segundo encuentro: