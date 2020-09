Estreno en cines de 'Greenland, el útimo refugio': el lado humano de una extinción.

Este viernes 25 se estrena Greenland: El Último Refugio . Una nueva colaboración entre el director Ric Roman Waugh y Gerald Butler tras Objetivo: Washington tercera entrega de la saga Has Fallen (y no será la última) que nos muestra de forma realista como afrontaría la sociedad el colapso de la Tierra por la caída de un cometa.

Con esta premisa tan humana cercana y sencilla el director nos introduce en una historia creíble donde se aleja de los estereotipos del género de cine apocalíptico para centrarse en historias cotidianas de personas comunes como cualquiera de nosotros. No. Esta película no es de grandes efectos especiales. no veréis discursos presidenciales, ni personajes heroicos en pos de detener el cometa. Es más, a nivel de las acciones de los países se percibe cierto conformismo y ningún plan para evitar el cataclismo. Ni la tan oída maya magnética a modo de escudo que ha aludido alguna vez la Nasa. Por el contrario, se plantea una lotería en la que solo los elegidos (útiles a la próxima sociedad) se salvarán cosa que queda poco desarrollada quizá intencionadamente para no crear polémica. El ejército queda solo relegado al cumplimiento de las normas de esa lotería y, si acaso, labores humanitarias.









El propio Butler muestra un papel totalmente distinto al del agente Mike Banning de la saga Has Fallen. Aquí se muestra como un padre comprometido con su familia y cómo pretende recuperarla a toda costa. Igual se puede decir de Baccarin mostrada como una madre protectora de su hijo Nathan (Roger Dale Floyd) que hará lo posible por él y el reencuentro de su marido. Lo fundamental en esta película es el aspecto social y humano mostrando sobre todo sensaciones de incertidumbre, impotencia, tensión, desesperación, dolor, agonía… y las reacciones de cada persona ante esa situación límite tanto buenas (solidaridad, ayuda) como malas (egoísmo, robos, mezquindad). Cara a los protagonistas, el sentimiento imperante es el de unidad familiar frente a cualquier rencilla anterior y contra cualquier adversidad. A pesar de todo, no se puede negras un estereotipo moralizante: casi siempre obran de forma juiciosa, correcta e intachable y cuando esta no lo es se justifica o se compensa con otra acción loable para que el espectador tenga esa buena imagen de ellos. Con esas premisas los efectos especiales, que suelen ser en este género tan grandilocuentes, pasan a un segundo plano llegando incluso a ser poco esmerados. Aun así, cumplen su cometido y crean esa atmósfera apocalíptica.





Pero poco más que ese lado humano frente al heroico puede reseñarse de la película. No aporta nada nuevo al género quedándose cercana a películas como Deep Impact (Mimi Leder, 1998) o 2012 (Roland Emmerich, 2009). Es, sobre todo, un reflejo de las más dispares situaciones sociales a las que los protagonistas van haciendo frente en una carrera frenética con el objetivo final de reunirse y, en última instancia, salvarse. Deja así un perfecto reflejo de cómo está la sociedad actual tanto para bien como para mal y cómo actúa ante situaciones críticas… y cómo los gobiernos actúan al respecto con un planteamiento más oligárquico que democrático para salvar a la humanidad. David Denman, Scott Glenn, Claire Bronson, Andrew Bachelor, Hayes Mercure, Joshua Mikel, o Brandon Quinn entre otros representan el elenco actoral de esos ciudadanos que interactúan con los protagonistas en papeles poco desarrollados pero cuyas acciones les reflejan como el tipo de persona que son.

En líneas generales una película sin pretensiones que resulta entretenida de ver que se desmarca de sus predecesoras en el género por priorizar el factor humano y la cercanía con el espectador a los fastos y planes milagrosos para salvar el mundo de la hecatombe. Y sobre todo da que pensar en el comportamiento sociopolítico que se daría en un escenario como el presentado que, en su conjunto, no deja buenas expectativas a la humanidad.